Un Anderlecht peu inspiré perd de nouveau des plumes face à Courtrai

Anderlecht n’a pu faire mieux qu’un partage lors de la réception de Coutrai (0-0). Dominateurs mais peu réguliers, les Mauves auraient même pu se faire surprendre sans un Van Crombrugge très concentré. Côté Anderlechtois, Chadli et Saelemaekers ont semblé au-dessus du lot, mais cela n’a pas suffi à tromper la défense coutraisienne bien en place. Anderlecht se déplace à Ostende le week-end prochain et devra à tout prix empocher des points.

Le résumé de la rencontre :

En première période, Anderlecht domine les débats sans toutefois parvenir à vraiment inquiéter le gardien adverse et manquant de beaucoup de créativité. Chadli, Saelemaekers ou encore Kemar Roofe se mettent en évidence sans concrétiser ni apporter de vrai danger. Paradoxalement, Van Crombrugge doit intervenir à plusieurs reprises face aux Courtraisiens.

Au retour des vestiaires, ça chauffe pour Courtrai. Anderlecht passe la vitesse supérieure et le danger se rapproche petit à petit. Chadli et Saelemaekers sont vraiment dans tous les bons coups alors que Roofe est moins à son affaire (et le public bruxellois ne manque pas de lui signaler par des sifflets).

Anderlecht manque de se faire surprendre malgré tout mais le tir de D’Haene est dévié.

Les Mauves continuent à se procurer de belles occasions, mais la défense courtraisienne tient le coup. Volontaires, les hommes de Vanderhaeghe mériteraient d’inscrire un petit but alors qu’on a l’impression que ceux de Franky Vercauteren jouent un peu avec leur bonheur.

Monté au jeu à vingt minutes de la fin à la place de Dewaele, Sardella fait du bien aux Anderlechtois. Mais ça coince toujours à l’entrée du grand rectangle.

Chadli a la balle de match dans les pieds à une dizaine de minutes de la fin mais Jakubech s’interpose. Ocansey peut à son tour offrir les trois points à son équipe quelques instants plus tard, il échoue également. En toute fin de rencontre, Thelin aurait pu, lui aussi, marquer le petit but tant attendu côté mauve. Lepoint croit lui avoir offert la victoire aux siens mais son but est légitimement annulé pour hors-jeu.

Un enseignement (au moins) à tirer pour le coach anderlechtois, ses changements se sont montrés beaucoup plus inspirés que certains de ses titulaires.