Un Anderlecht de gala en passe 6 à Eupen et continue de croire aux PO1

Anderlecht s'est largement imposé contre Eupen (6-1) ce dimanche dans le cadre de la 27e journée de Pro League. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Michael Murillo (9'), Michel Vlap (17'), Marko Pjaca (25'), Vincent Kompany (35'), Francis Amuzu (53') et Zakaria Bakkali (90'). Le but d'Eupen est venu des pieds de Jonathan Bolingi (78'). Eupen a été réduit à 10 dès la 15e minute de jeu après l'exclusion de Jordi Amat.

Ce match va faire du bien à l'équipe d'Anderlecht et à ses fans. Cela fait plus de 18 mois que le Sporting n'avait plus marqué au moins 5 buts dans un match.

Avec cette victoire, Anderlecht grimpe à la 8e place et dépasse Zulte-Waregem. Les Mauves sont à 4 points de Genk, qui occupe la 6e place. Il reste trois matches à jouer avant la fin de la phase classique.

Eupen patine en bas de classement. Les Pandas sont 13e, à 6 points de la lanterne rouge Waasland-Beveren.