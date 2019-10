Un Anderlecht brouillon ramène un point d'Eupen

Jamais deux sans trois comme le dit l’adage. Ce n’est pas le cas pour Anderlecht ce vendredi soir qui n’alignera pas de 3e victoire d’affilée en Pro League. Les Mauves doivent se contenter d’un petit 0-0 à Eupen.

C’est avec Adrien Trebel mais sans Nacer Chadli que Franky Vercauteren se déplace à Eupen. Et sans son meilleur joueur depuis le début de la saison, Anderlecht est à la peine pendant les 45 premières minutes.

Il faut d’ailleurs attendre 18 minutes pour enfin voir quelque chose dans ce match, mais du côté d’Eupen. Sur le premier corner de la partie, Bolingi alerte de la tête Van Crombrugge qui doit dégager la balle des poings sur la latte. Et sur le second corner, l’ancien portier d’Eupen doit à nouveau intervenir. Deux occasions coup sur coup qui réveillent un public endormi.

Un public qui va avoir du mal à se réveiller dans la suite de la première mi-temps. Anderlecht met peu de pression même si les Mauves ont légèrement une meilleure possession du ballon (49-51).

Heureusement dans le dernier quart d’heure, les hommes de Vercauteren se montrent enfin via Luckassen (31e) et Saelemaekers (35e) et Trebel (43). Mais le portier des Pandas, De Wolf veille.

C’est 0-0 et les hommes de Franky Vercauteren doivent faire mieux s’ils veulent enchaîner une 3e victoire d’affilée.

À la reprise, Anderlecht met un peu plus d’engagements et de vitesses. Mais c’est à nouveau Bolingi qui se procure la première occasion de la période (54e). Eupen tente via contre-attaque d’ouvrir le score (61e), pendant que les mauves gaspillent (61e Lokonga, 63e Luckassen, 64e Verschaeren et 68e Luckassen à nouveau).

Anderlecht prend finalement de plus en plus l’initiative (74e Lokonga, 78e Verschaeren, 83e Luckassen), pendant qu’Eupen subit. Dans le temps additionnel, Eupen passe tout près de l’exploit. Mais l’homme le plus en vue ce soir est bien le gardien d’Anderlecht. Van Crombrugge permet aux Mauves de ramener un petit point de son déplacement. Un point qui contentera bien Eupen ce soir.

Au classement général, Anderlecht est 11e avec 13 points. Eupen avec 10 points se classe à la 14e place. Dimanche, le choc de la journée entre les deux premiers du classement, le Club de Bruges et le Standard, débutera sur le coup de 14h30 au Jan Breydel.