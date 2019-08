Uche Agbo, qui a raté ses tests médicaux à Gand, de retour au Standard en transit

Le milieu de terrain nigérian Uche Agbo, dont le transfert du Standard à Gand semblait acté, ne rejoindra finalement pas les Buffalos : le joueur de 23 ans a raté ses tests médicaux et était déjà de retour à l’Académie Robert-Louis Dreyfus lundi, soulignent les quotidiens du groupe Sudpresse ce mardi.

Uche Agbo, qui n’entre plus dans les plans de Michel Preud’homme, devait remplacer à Gand son compatriote Anderson Esiti, parti cet été au PAOK Salonique, en Grèce.

"Si certains joueurs sont heureux d’un transfert et que nous, on n’est pas laissé dans l’opération, on sera toujours ouvert à la négociation. Ça a été le cas avec Agbo. Il y en aura peut-être d’autres. C’est possible qu’il y ait encore quelqu’un qui nous rejoigne mais ça dépendra du nombre de joueurs dans le noyau, expliquait encore MPH en conférence de presse il y a quelques jours. Si on a suffisamment de joueurs dans la même zone et avec le même profil et que le joueur a envie de partir, il faut aussi l’écouter. On a décidé qu’Agbo, on ne le louerait plus. Si c’était pour le louer, j’aurais préféré l’utiliser. Si on peut le vendre, ça nous donne des moyens d’éventuellement acheter un autre joueur."

Prêté au Rayo Vallecano en janvier dernier, Uche Agbo ne devrait toutefois être qu'en transit du côté de Sclessin. Une solution devrait être trouvée d'ici la fin du mercato, le 2 septembre prochain.