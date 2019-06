Trossard, Wesley, Osimhen, Ochoa, la Pro League s'apprête à perdre quelques "stars"

Le championnat s’est refermé, il y a à peine deux semaines et les clubs s’activent déjà pour bâtir leur noyau en vue de la saison prochaine. En Pro League, certains seront comme souvent victimes de leurs succès et verront s’envoler quelques-uns de leurs meilleurs éléments.



Genk, champion sortant, sera de ceux-là. Dimitri de Condé, le directeur technique limbourgeois, espère limiter l’exode à trois joueurs. Sans doute, les trois qui ont reçu ont promesse de départ : Leandro Trossard (Arsenal, 'Gladbach, Wolfsbourg), Sander Berge (Inter Milan) et Ally Samatta. "Il n’y a encore rien de concret", a-t-il glissé en marge de la présentation de Felice Mazzu, propos relayés par Het Laatste Nieuws et Het Nieuwsblad. Comprenez, aucune offre ferme n’est encore arrivée sur son bureau. Avec l’attrait de la Ligue des Champions, le Racing convaincre Ruslan Malinovskyi (Sporting Lisbonne) de rester. Pour compenser ces transferts, de Condé veut attirer "cinq joueurs". L’un d’eux pourrait être le prometteur attaquant suédois Benjamin Nygren (17 ans). Le nom de Theo Bongonda (Zulte-Waregem) est aussi évoqué.



Le FC Bruges, le dauphin de Genk, résiste pour l’instant aux avances de la Lazio. Le club romain a vu sa proposition (18 millions + 3 millions € de bonus) pour Wesley Moraes refusée par la direction "blauw en zwart", écrit Het Laatste Nieuws. Le Club veut bien vendre son solide attaquant brésilien… mais au prix fort. Des formations de Premier League pourraient faire monter les enchères.



Charleroi a vu Felice Mazzu s’en aller après six années. Les Zèbres sont aussi résignés dans le dossier Victor Osimhen. Les Carolos ont bien levé l’option du Nigérian, mais c’est pour mieux le céder et réaliser une (très) belle plus-value. Lille et l’AC Milan sont sur les rangs, mais selon Het Nieuwsblad et la DH et SudPresse, l’Atalanta a pris les devants. La Dea, 3e de Série A, serait prête à payer 15 millions € pour s’attacher les services du buteur zébré (20 buts en 36 rencontres).



Guillermo Ochoa fait partie de ses joueurs qui ont annoncé leurs envies d’aller voir ailleurs. Deux clubs mexicains font les yeux doux au gardien du Standard. Un retour en Espagne est également possible. "J’ai 34 ans et je dois étudier toutes les options qui se présenteront à moi", a-t-il confié dans la presse mexicaine, propos relayés par la DH dans son édition du jour.