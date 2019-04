"Trossard n'a plus rien à apprendre en Belgique, il est prêt pour la prochaine étape"

Leandro Trossard a explosé cette saison. Devenu titulaire indiscutable, déjà auteur de vingt buts et promu capitaine depuis le départ de Pozuelo, l'ailier a encore franchi un cap. A 24 ans, il aborde un nouveau tournant dans sa carrière.



Le garçon a eu la patience de ne pas vouloir griller les étapes. Il a grandi pas à pas. Arrivé à 15 ans au Racing, il a franchi les paliers petit à petit. Prêté à Lommel et Westerlo en D2, il s'est aussi fait les dents en Pro League avec OHL. "Leandro a construit sa carrière step by step. Ce n'est pas seulement une personnalité, c'est aussi un garçon intelligent et fin. Il n'a brûlé aucune étape", Josy Combair dans Het Laatste Nieuws.



Pour son manager, Trossard a fait le tour de la question en Belgique et il est temps pour lui de partir. Pour continuer à grandir. "Il n'a plus rien à apprendre en Belgique, il est prêt pour l'étape suivante. Il doit seulement faire le bon choix".



Avec Trossard, Genk va récolter les fruits de la gestion intelligente d'un des enfants du club. On évoque déjà un transfert record de près de 20 millions €. Wolfsburg et Arsenal semblent les clubs les plus "chauds" sur le dossier.



"Arsenal est une possibilité. Mais pour sa carrière, il est sans doute mieux d'aller dans un club comme Wolfsburg. S'il joue deux ans là-bas, il pourra encore aller à Arsenal. Si tu vas directement à Arsenal et que tu ne joues pas cela devient mentalement plus difficile. Leandro est quasiment aussi à l'aise avec ses deux pieds, il peut joueur à droite, à gauche et au centre. On ne croise pas souvent ce genre de joueurs. Je ne le vois pas partir pour moins de 20 millions €".



En plus d'un joli chèque, Trossard pourrait aussi aider à conquérir le titre de champion, le 4e de l'histoire du club.