"Trop de chèvres, peu de Zèbres", Charleroi contesté au Mambourg

Trois défaites consécutives, un bilan de 4 sur 21 et une seule victoire au compteur depuis octobre. Les contre-performances s’accumulent depuis deux mois pour le Sporting de Charleroi et forcément, les supporters carolos commencent à perdre patience.

Ce dimanche, le groupe de supporters 'Storm Ultras 2001' a manifesté son mécontentement en pénétrant dans le Mambourg à la veille du match entre Charleroi et Courtrai, prévu ce lundi. Du foin a été répandu sur le banc du Sporting de Charleroi et une banderole a été déployée dans la tribune. "Trop de chèvres, peu de Zèbres. Bougez-vous".

Un message clair – promptement relayé sur les réseaux sociaux du groupe de supporters - qui remet en question l’implication des joueurs carolos ces dernières semaines.

"Ce n’est pas le classement actuel qu’on démonte, c’est votre spirale et votre manque de respect pour le maillot en prenant par-dessus la jambe votre rôle. On sera toujours là pour vous respecter, même et surtout dans la défaite, à condition de vous arracher comme des morts de faim sur un terrain de football", écrivent notamment les Storm Ultras qui appellent à une réaction qui s’inscrive dans la durée.