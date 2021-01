Troisième défaite consécutive pour Charleroi, battu par un Malines en forme

Après ses défaites face à l’Antwerp et Ostende, le Sporting de Charleroi s’est aussi incliné contre Malines 0-1 samedi soir lors de la 20e journée de Pro League. Une troisième défaite consécutive qui empêche les Zèbres (3es, 33 pts) de profiter des faux pas de Genk (2e, 38 pts) et d’Anderlecht (4e, 32 pts).

Sur une pelouse du Mambourg enneigée, les Carolos ont bien géré la première heure de jeu mais ne sont pas parvenus à réagir après le but encaissé.

Si Malines a été plus présent dans une première demi-heure riche en duels, les Sang et Or n’ont pas vraiment réussi à inquiéter Nicolas Penneteau. Charleroi s’est découvert davantage dans le quart d’heure suivant avec plus consistance dans les derniers mètres.

Après avoir réclamé un penalty pour un tirage de maillot sur Shamar Nicholson (33e), le même attaquant jamaïcain a été privé d’un des buts de l’année avec une superbe retournée sauvée par Yannick Thoelen (40e).

Au retour des vestiaires, Malines a haussé le ton et s’est montré plus pressant du côté du rectangle de Nicolas Penneteau. Incapables d’amener le ballon vers l’avant et de combiner avec constance, les Zèbres ont subi la possession des Malinois qui ont fini par marquer.

Déjà double buteur contre l’Antwerp la semaine dernière, Geoffry Hairemans a une nouvelle fois fait mouche ce samedi. Destinataire chanceux d’un ballon mal repris par un équipier, il a réalisé un très bel enchaînement contrôle poitrine-frappe de volée pour tromper Penneteau (59e).

On aurait alors attendu un Charleroi plus agressif dans la dernière demi-heure mais les Zèbres ne sont pas parvenus à inquiéter à nouveau Yannick Thoelen, le terrain n'aidant notamment pas les hommes de Karim Belhocine à développer leur jeu avec justesse.

Affaiblis par cette nouvelle défaite, les Carolos devront rapidement se reprendre pour disputer le match crucial face à Anderlecht, prévu mardi soir.

Quatorzième avec 26 points, Malines a lui signé sa 4e victoire de rang et garde un maximum d'enthousiasme avant de recevoir le Standard.