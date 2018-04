Trois poteaux et trois buts pour un succès de Lokeren à l'Antwerp

Lokeren a décroché une victoire importante à l'Antwerp dans la course à la première place du Groupe B des Play-Offs 2 (1-1).



Lokeren a frappé le poteau deux fois sur la même action avant que Guus Hupperts n'ouvre la marque d'une très jolie frappe (69e). Dino Arslanagic a égalisé dans la foulée d'un tir d'Ardaiz sur la barre (74e). Marko Miric a redonné l'avantage et la victoire à l'équipe de Peter Maes (84e).



Les deux équipes campent donc sur leur position. Les Waeslandiens creusent l'écart et comptent désormais quatre points d'avance sur les joueurs du matricule 1.