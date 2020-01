Trois dossiers ciblés par les perquisitions au Standard

Selon les informations de la RTBF, les soupçons d’irrégularité dans le cadre de plusieurs transferts de joueurs arrivant ou quittant le Standard concernent trois joueurs. Il s’agit de Collins Fai, Sambou Yatabaré et Christian Luyindama.



De ces trois joueurs, seul le Camerounais Collins Fai évolue encore à Sclessin. Le back droit arrivé en janvier 2016 est sous contrat jusqu’en juin 2021. Sambou Yatabaré, médian malien, a effectué un bref passage sous le maillot rouche durant la saison 2015-2016. Christian Luyindama a joué au Standard entre 2017 et 2019. Le défenseur congolais a quitté le club pour prendre la direction de Galatasaray.

Les enquêteurs s’intéressent aux commissions versées à Christophe Henrotay et à la manière dont différentes personnes auraient été payées pour ces transferts. Il existe des soupçons de rétrocommission. Bruno Venanzi est également soupçonné de blanchiment d’argent. C'est manifestement toujours l'agent de joueur basé à Monaco qui est au centre de l'enquête. Le juge d’instruction aimerait comprendre le mécanisme qu'il a mis en place.



Bruno Venanzi et le Standard ont réagi pour faire part de leur collaboration "étroite" avec les autorités judiciaires. "Notre club et Bruno Venanzi sont sereins car rien ne leur a été reproché dans le cadre de ces investigations", précise encore le club.