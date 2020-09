Trois buts encaissés, deux exclusions : le déplacement cauchemar de Mouscron à Courtrai

En déplacement à Courtrai, Mouscron a vécu un dimanche cauchemar, s'inclinant dans les grandes largeurs et confirmant son début de saison bien morose (0-3). Pourtant, les Hurlus ont cru tenir le bon bout en première mi-temps, mais le tacle bien trop appuyé d'Onana à la demi-heure, sanctionné d'un rouge par l'arbitre, leur a coupé les ailes. Et même s'ils ont ensuite tenu le choc face aux assauts répétés des Flandriens, Pelé Mboyo a fini par faire péter le verrou mouscronnois en profitant d'une grossière erreur défensive (1-0).

1-0 puis 2-0 trois petites minutes plus tard avec Dewaele qui plante le but du break d'une belle reprise de la tête. Le but du K.O surviendra finalement à quelques minutes du terme, Ocansey étant à la réception d'une sublime partie de billard dans la surface mouscronnoise pour planter une nouvelle rose. Mouscron boira même le calice jusqu'à la lie, perdant un second joueur, Hocko, pour un tacle par derrière peu contrôlé.

Avec cette nouvelle défaite, un Mouscron bien trop perméable est lanterne rouge du championnat et n'a toujours pas remporté la moindre rencontre (2 nuls, 3 défaites). Du côté de Courtrai, tout va pour le mieux, les locaux pointant à une belle 3e place devant plusieurs cadors avec 10 points sur 15.