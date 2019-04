Trebel: "Si on continue comme cela, il n'y aura rien de bénéfique pour le club"

Adrien Trebel a pris ses responsabilités ce dimanche soir. Le joueur anderlechtois est venu répondre aux questions de la Pro League après la défaite d'Anderlecht face à l'Antwerp. Le troisième revers de suite des Mauves en championnat et ce, en une semaine.

"Une fois de plus, on repart avec zéro point" confie le Français. "C'est la réalité aujourd'hui. Trois matches, trois défaites... Je comprends complètement les supporters qui ne sont pas contents. Quand vous êtes à Anderlecht, vous devez montrer autre chose. A nous de travailler dur et de changer. Parce que si on continue comme cela, il n'y aura rien de bénéfique pour le club."

"Vous entendez le stade, les gens ne sont pas contents. C'est normal car on doit montrer autre chose. Aujourd'hui, on montre tout, sauf une équipe d'Anderlecht. Je suis là comme les autres. L'équipe ne va pas, moi je ne vais pas" ajoute le médian mauve.

"Il nous faut une victoire. Mais on n'y arrive pas" termine Adrien Trebel. "Cela fait 3 matches qu'on perd. Il va vite falloir se remettre au travail. A nous d'essayer de casser notre spirale négative pour prendre des points au Standard. On sait que c'est un déplacement difficile."