Trebel : "En 2e mi-temps chacun respectait sa position et on les a mis en difficulté"

Avec un but et une passe décisive, Adrien Trebel a été désigné homme du match contre Ostende. Une récompense honorifique qui ne suffit pas à gommer la déception du partage concédé à la Côte (2-2).



"Ce n’est pas important. Ce qui est important, c’est que l’équipe enchaîne les points, qu’elle gagne des matches, qu’elle progresse au fil des semaines. Et après ce match on est déçus parce qu’on ne part d’ici qu’avec un point. Même si on a eu cette force de caractère pour revenir à 2-2 (après avoir été menés 2-0). Je pense qu’il y avait moyen de mettre ce troisième but".

"On n’a pas trop respecté les principes de jeu de base pour les mettre en difficultés. On était approximatif dans les passes, les déplacements, le pressing. En deuxième mi-temps, chacun respectait sa position et directement on les a mis en difficultés. On a réussi à bien pousser pendant 20-25 minutes avant de connaître un petit moment de creux. On va se contenter de ce point même si ce n’est pas le résultat qu’on voulait."



Après une longue traversée du désert, Adrien Trebel vient d’enchaîner deux titularisations, une première pour lui depuis le mois d’octobre 2019. Il semble s’installer dans le onze de base. "Je travaille chaque semaine pour aider cette jeune équipe et apporter mon expérience", conclut-il.