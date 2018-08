Trebel content d'avoir prolongé son contrat avec Anderlecht

Adrien Trebel reçoit beaucoup de confiance comme moteur dans l'entrejeu d'Anderlecht et cela a conduit le 29 août à une prolongation de son contrat chez les Mauve et Blanc jusqu'en 2023. "Je me sens bien ici et l'entraîneur m'a donné envie de rester", a déclaré Trebel vendredi après le tirage au sort de l'Europa League.

Si Trebel devait partir, ce serait pour un club meilleur et plus important. Mais malgré diverses propositions, l'offre ne s'est pas concrétisée. La dynamo du milieu de terrain anderlechtois obtient en échange un nouveau témoignage de confiance.

"Nous sommes un nouveau groupe avec beaucoup de joueurs qui ont envie d'apprendre. Il était également important de rester ici en raison de la stabilité de ma situation familiale", explique le Français de 27 ans. "Je suis maintenant un peu plus âgé et cela change beaucoup de choses. C'est un rôle que j'aime assumer et j'essaie de contribuer le plus possible au groupe. Mais il était également important que je ressente la confiance de l'entraîneur. J'ai aussi été jeune et les anciens m'ont donné beaucoup de conseils. C'est ce que j'essaie de faire maintenant à mon tour", précise Trebel.

"Aujourd'hui, je suis plus mature et je prend davantage de recul. C'était donc un mercato serein pour moi. Si j'avais vraiment voulu faire un choix financier, je serais allé dans les pays du Golfe. Mais ce n'était pas une option", a encore souligné Trebel arrivé en janvier 2017 à Anderlecht en provenance du Standard.