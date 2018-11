Trebel confirme son opération: "Ces dernières semaines, c'est mon cerveau qui a joué, pas mon corps"

Hein Vanhaezebrouck a osé en alignant une équipe sérieusement remodelée. Il a écarté des joueurs comme Gerkens, Bakkali ou encore Saelemaekers et a lancé des jeunes tels que Sambi, Amuzu et Dauda. Cela a fonctionné même si les deux buts anderlechtois ont été inscrits par l’un des plus expérimentés du groupe, Sven Kums.

"A Anderlecht, il n’y a qu’une chose qui compte, c’est gagner. On a gagné, donc tout le monde est content, a ironisé Hein Vanhaezebrouck. Gand a essayé de nous faire mal physiquement. Donc, en équipe, on n’a pas trop donné d’occasions et il est clair que la carte de rouge (de Birger Verstraete, ndlr) a fait du bien. On n'a pas commis d'erreur cette fois-ci."

Et Thomas Didillon, le portier d’Anderlecht d'embrayer : "On sortait d’une semaine qui a fait mal avec l’élimination en Europa League. Je suis fier de l’attitude des joueurs aujourd’hui. On a pris zéro but, c’est une grande satisfaction. On ne va pas bouder notre plaisir ce soir. Je suis fier des jeunes qui ont répondu présents. Ils vont rendre la vie du coach plus difficile (sourire). Et puis chapeau à Kums pour ses deux splendides buts".

Après le revers à Fenerbahçe, Anderlecht devait relever la tête et il l’a fait. "Le championnat, c’est la seule compétition qui nous reste à jouer. Donc, il faut la jouer à 200%. On avait à cœur de s’imposer. J’espère que Sven Kums va réitérer cela toutes les semaines (sourire)", a confié Adrien Trebel qui a confirmé qu’il a disputé face aux Buffalos son dernier match en 2018.

"Depuis le début de la saison, je ne parviens pas à jouer à 100% avec la douleur mais là le corps me dit stop. Ces dernières semaines, c'est mon cerveau qui a joué et pas mon corps. Je dois me faire opérer et cela sera fait ce mardi ", a-t-il conclu.