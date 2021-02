Transferts : la Premier League busée, le foot belge premier de la classe

Veuillez à présent passer à la caisse… Dans sa lettre hebdomadaire, l’Observatoire du Football CIES a passé en revue les clubs européens ayant fait les plus gros gains en transferts sur les 10 derniers mercatos (5 saisons). Et du côté du tiroir-caisse, ce sont les clubs… français qui décrochent la timbale. Comme c’était prévisible, les plus grands clubs de la planète foot sont aussi les plus dépensiers – avec le foot anglais en cancre absolu. Et le football belge confirme son statut de tremplin pour les pépites.

C’est le lot des compétitions moyennes, voire mineures : détecter ou former au moindre prix, puis revendre (très, très) cher est la seule voie du salut. Serrés de près par la DNCG, le gendarme financier de son football, la Ligue 1 française est championne toute catégories des transferts à la revente. Depuis cinq ans, TOUS les clubs de Ligue 1 (à l’exception du PSG, de Marseille et, très marginalement, de Nîmes et Nantes) affichent une balance positive des transferts sortants : Parisiens et Marseillais, exceptés, 18 des 20 clubs de Ligue 1 cumulent des plus-values de transferts pour un total de 1,1 milliards d’euros !

Bravo la France…

Champions toutes catégories, Lille (+191 millions), Lyon (+151) et Monaco (+132) occupent aussi 3 des 4 premières places du ranking européen des transferts. Les grosses opérations du type Victor Osihmen (70 millions), Nicolas Pepe (80), Alexandre Lacazette (65), Ferland Mendy (50) et autre Kylian Mbappé (145) pèsent évidemment lourd dans cette balance. Seul l’Atalanta Bergame (+133 millions) vient se glisser parmi les 4 écuries hexagonales.

Obsédé par une hypothétique victoire en Champions League, le PSG a cassé sa tirelire qatarienne (Neymar, Mbappé, etc) pour cumuler un solde négatif de… -455 millions en 5 ans (-91 millions par saison !). Le désir de réussite semble bel et bien impliquer les dépenses somptuaires : encore pire que le PSG, Manchester City (solde : -631 millions en 5 ans, 126 millions par saison !), Manchester United (-586) et Barcelone (-471) sont les plus mauvais élèves de la classe européenne. Avoir un richissime propriétaire exotique faisant office de caution arrange bien des choses… et au diable le Fair-Play financier !