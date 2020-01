Transfert de Renaud Emond: Du Bayat pur jus

Renaud Emond : Ses principaux buts avec le Standard - Pro League - 07/01/2020 Renaud Emond, le meilleur buteur du Standard en championnat cette saison avec sept réalisations, va rejoindre dès ce mercato d'hiver le FC Nantes, annonce ce mardi le quotidien français Ouest France. L'attaquant belge, qui était encore lundi en stage à Marbella avec le club liégeois, pourrait débarquer en Loire-Atlantique dès ce mardi et signer un contrat d'une durée de deux ans et demi en faveur des Canaris. Le quotidien L'Equipe évoque une transaction d'environ quatre millions d'euros. Renaud Emond a rejoint le Standard en provenance de Waasland-Beveren, son premier club de Pro League après avoir fait toutes ses classes à Virton, le 31 août 2015. Quatre ans et demi plus tard, l'attaquant de 28 ans pourrait donc tenter sa chance à l'étranger pour la première fois. Le FC Nantes occupe actuellement la cinquième place du classement de la Ligue 1 et est en lutte pour une qualification européenne.