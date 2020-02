Toutes les rencontres de Pro League de ce dimanche reportées

La nouvelle vient de tomber. A cause de la tempête Ciara qui risque de s'abattre sur notre pays ce weekend, la Pro League a décidé d'annuler toutes les rencontres de Pro League et de Proximus League prévues ce dimanche. Les trois rencontres, Standard-Bruges, Antwerp-Genk et Waasland-Courtrai sont donc postposées à une date ultérieure. Dans son communiqué, la Pro League explique déjà plancher avec les entités et les clubs concernés pour trouver une date qui devrait être communiquée dans l'après-midi. Pas de nouvelle concernant les rencontres de ce samedi qui devraient donc être disputées.