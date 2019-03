Tout ce qu'il faut savoir sur les PO1 et PO2

La phase classique du championnat étant terminée, place donc aux play-offs dont on connaîtra les calendriers tout prochainement.

Les 6 équipes qualifiées pour les PO1 sont : Genk, le FC Bruges, le Standard, Anderlecht, Gand et l'Antwerp.

Les équipes classées de la 7ème à la 15ème position jouent ensemble les PO2 avec les numéros 2 à 4 de la D1B. La série A est composée des clubs classés à la 7e, 9e, 12e et 14e place de D1A, ainsi que du premier et du troisième club classés en D1B. La série B est elle composée des clubs classés à la 8e, 10e, 11e, 13e et 15e place de D1A, ainsi que du deuxième club classé en D1B.

Les équipes débutent avec 0 point et disputent des rencontres aller-retour.

Au terme de ces rencontres, les équipes arrivées en tête de chaque poule se rencontrent afin de déterminer le vainqueur des PO2 et ce sur le terrain de l’équipe la meilleure classée dans la compétition régulière. Le lauréat de cette double confrontation affrontera un club des PO1 avec pour enjeu le dernier ticket européen. Le club issu des PO1 jouera le match retour à domicile.