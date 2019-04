Tous les clubs de Pro League ont reçu leur licence professionnelle

Le Royal Excel Mouscron s'est vu octroyer mercredi sa licence et évoluera donc en D1A la saison prochaine, à l'instar des autres clubs de Pro League. Anderlecht et le Standard devaient encore s'expliquer sur certains détails, c'est chose faite. Les Mauves et les Rouches ont également obtenu leur license professionnelle et européenne.

Tout n'était pourtant pas gagner d'avance pour les Hurlus, loin de là.

Le parquet fédéral menait depuis un certain temps une enquête pour contrefaçon, utilisation et fraude via des sociétés étrangères afin de cacher que le club mouscronnois était sous le contrôle de l'agent de joueurs Pini Zahavi. Ce qui est interdit par le règlement fédéral. Mouscron était également soupçonné d'avoir soumis de faux documents à la Cour belge d'arbitrage du sport (CBAS) lors de la demande de licence la saison dernière. D'autre part, Mouscron était suspecté d'être financé illégalement par des sociétés off-shore.

La licence semblait en péril car la santé financière du club est l'une des conditions les plus importantes pour l'obtention de la licence. Finalement, Mouscron a quand même reçu de bonnes nouvelles mercredi.

"La commission des licences a décidé d'accorder le précieux sésame au Royal Excel Mouscron pour la prochaine saison. Ce qui permettra au club de défendre ses couleurs au sein de l'élite pour la sixième année consécutive" peut-on lire sur le site de l'Excel.