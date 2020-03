Toby Alderweireld, amoureux de la Belgique et d'Anvers, veut revenir au pays en 2023

Toby Alderweireld, confiné à Londres dans l'attente d'une éventuelle reprise de la Premier League, a accordé un long entretien à nos confrères de Sporza au cours duquel il a notamment abordé la suite de sa carrière et l'Euro qui sera organisé en 2021.

Le défenseur central ne le cache pas, il a envie de revenir en Belgique une fois que son dernier contrat à Tottenham sera terminé, en été 2023. Il aura alors 34 ans.

"C'est vrai, j'envisage ensuite de revenir en Belgique, a confirmé Toby Alderweireld. Surtout pour mes enfants, qui auront alors trois et cinq ans. La plus âgée sera en passe de rentrer à l'école primaire, et je veux pouvoir lui offrir une jeunesse "normale", lui faire passer six ans dans la même école sans avoir la crainte de devoir faire ses valises. Mais la Belgique me manque aussi. Mes amis, le steak tartare... Cela fait déjà cinq semaines que je n'y suis pas retourné, c'était pour la naissance de mon fils."

Revenir en Belgique, OK, mais dans quel club ? Très attaché à sa ville d'Anvers, l'ancien joueur de l'Ajax lance quelques pistes...

"J'ai un lien particulier avec le Germinal Ekeren et le Beerschot. Je suis supporter du Beerschot, mais je suis aussi un énorme fan du football anversois en général. Je suis heureux que les équipes anversoises reprennent des couleurs ces derniers temps."

Toby Alderweireld a également livré ses impressions sur le report d'un an de l'Euro. "Selon moi, organiser l'Euro un an plus tard ne changera pas grand-chose pour les Diables Rouges. Je pense que les défenseurs plus âgés, comme Vincent Kompany et Thomas Vermaelen, poursuivront l'aventure un an de plus. Je sais à quel point ils sont professionnels, et à quel point ils aiment ce qu'ils font."