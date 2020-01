Timothy Derijck quitte La Gantoise pour Courtrai, où il remplacera Gary Kagelmacher

Après une saison et demie, Timothy Derijck quitte La Gantoise. Le défenseur a signé un contrat jusqu'en juin 2022 avec le KV Courtrai, ont annoncé ce lundi les deux clubs de Pro League. Le défenseur central Gary Kagelmacher quitte lui KV Courtrai après deux saisons et demie et rejoint le Club Atletico Penarol de Montevideo dans son pays natal.

Timothy Derijck est arrivé à la Ghelamco Arena en août 2018 en provenance de Zulte Waregem. Son contrat à Gand s'achevait en juin. Le défenseur de 32 ans s'est battu pour intégrer l'équipe de Jess Thorup, mais en partie à cause d'une blessure, Derijck n'a pas encore joué cette saison.

Formé à Anderlecht, il a principalement joué aux Pays-Bas. Il a défendu les couleurs de Feyenoord, du NAC Breda, de l'ADO La Haye, du PSV Eindhoven et du FC Utrecht. Au cours de la saison 2007-2008, il a également été actif en Pro League au FC Dender.

"Avec 262 matchs au plus haut niveau en Eredivisie et 125 en Pro League, Timothy ajoute l'expérience nécessaire à notre défense", soulignent les Kerels sur leur site internet.