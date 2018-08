Timothy Derijck passe de Zulte Waregem à La Gantoise

La Gantoise a annoncé lundi avoir transféré Timothy Derijck en provenance de Zulte Waregem. Le défenseur central de 31 ans a paraphé un contrat de deux ans en faveur des Buffalos.

"En rejoignant ce club, j'ai l'ambition de jouer sur trois tableaux", a déclaré Derijck sur le site gantois. "Je pense pouvoir apporter mon expérience aux plus jeunes de l'équipe. Mes principales qualités sont la construction du jeu de derrière et mon jeu de tête offensif."

Deux ans après son retour des Pays-Bas, où il avait joué entre 2008 et 2016, le robuste défenseur central vient donc renforcer l'arrière-garde d'Yves Vanderhaeghe. Au Essevee, il aura joué 69 rencontres, marquant 11 buts et délivrant 2 assists.

Formé à Anderlecht, Derijck a pris la direction des Pays-Bas en 2005 et a défendu les couleurs de Feyenoord (qui l'a loué au NAC Breda et à Dender), du PSV Eindhoven et de l'ADO La Haye à deux reprises. Avec le PSV, il a remporté une Coupe des Pays-Bas (2012) et une Supercoupe (2012).

Après cinq journées de championnat, La Gantoise est 6e avec 10 points et tentera, jeudi sur la pelouse des Girondins de Bordeaux, de se qualifier pour la phase de poules de l'Europa League après un partage vierge à l'aller.