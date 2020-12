Timon Wellenreuther assume son erreur : "Nous avons défendu comme des amateurs à la fin"

Timon Wellenreuther était particulièrement déçu à l’issue de la défaite d’Anderlecht face à Charleroi (1-0). Une nouvelle fois, les Mauves ont encaissé en fin de rencontre et cela leur coûte un point. L’action victorieuse des Carolos reste en travers de la gorge du gardien allemand.

"C’était ma faute", a-t-il réagi au micro d’Eleven. "Nous avons défendu comme des amateurs avant cela. Ce n’est pas possible de défendre comme ça à la dernière minute (du match). C’est ma faute, je le prends pour moi. Mais nous avons défendu très bien tout le match et à la fin… je ne sais pas exactement ce qui est arrivé. Je pense qu’ils étaient à 4 contre 1 sur le côté droit. Ce n’est pas possible à la dernière minute".



La suite on la connaît. Tout s’enchaîne très vite : une mauvaise passe de Bundu dans l’axe, une interception, le calme et la vista de Moriaka, la frappe de Gholizadeh et la toile de Wellenreuther.