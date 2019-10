Tim Matthys quitte Malines et renforce la cellule de scouting de La Gantoise

Tim Matthys a rejoint La Gantoise en tant que scout, là où l'ancien médian a fait ses premiers pas comme joueur professionnel. C'est ce que les Buffalos ont communiqué mardi. Le Flandrien de 35 ans quitte déjà après quatre mois son poste de responsable du scouting à Malines.

Matthys avait raccroché ses crampons à la fin de la saison dernière après cinq saisons passées à Malines mais il a pu prouver sa valeur en tant que responsable du scouting chez les Malinois. Parti à La Gantoise, Matthys s'occupera du scouting vidéo et du live scouting pour l'équipe première. Il s'occupera aussi du recrutement pour les U18 et U21.

"Tout comme Gertjan De Mets (analyste vidéo du noyau A) et Thomas Matton (entraîneur individuel du noyau A), Tim a un profil idéal: jeune, motivé, désireux d'apprendre, intelligent et ayant eu une longue et belle carrière comme joueur. De cette manière, nous voulons construire l'avenir de La Gantoise. Son arrivée cadre avec la professionnalisation de notre scouting et notre recrutement", a expliqué Peter Verbeke, le directeur sportif des Buffalos.

Matthys a débuté sa carrière professionnelle en 2004 à Gand où il a inscrit un triplé contre le Brussels lors de sa première titularisation. Entre 2005 et 2009, il a joué pour Zulte Waregem avant une courte aventure grecque à Panthrakikos. Il a ensuité joué pour le Lierse (2009-2010), Mons (2010-2014) et enfin Malines (2014-2019). Avec Zulte Waregem (2006) et Malines (2019), il a remporté la Coupe de Belgique.

Malines a tenu à "remercier Matthys pour la collaboration ces dernières années", dans un communiqué. Ses tâches seront redistribuées en interne.