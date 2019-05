Tim Matthys met un terme à sa carrière à 35 ans

Le joueur de Malines Tim Matthys a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il met un terme à sa carrière après plus de 15 ans dans le monde professionnel. « Pendant 15 ans, j'ai pu vivre mon rêve d'enfant. « Que veux-tu faire plus tard ? » Sans hésitation possible, je répondais « Footballeur ». Je suis également incroyablement fier d'avoir cherché, trouvé et suivi ma propre voie. »

La décision n'a pas été facile à prendre pour le joueur de 35 ans : « Toute ma vie, le football a été à la première place, donc ce n'était pas une décision évidente mais c'est la bonne. »

Tim Matthys a disputé 289 rencontres en Jupiler Pro League avec La Gantoise, Zulte Waregem, Lierse, Mons et Malines. Il a remporté deux coupes de Belgique avec Zulte-Waregem en 2006, lors de laquelle il a marqué le but de la victoire face à l'Excelsior Mouscron et Malines cette année.

Après être descendu la saison dernière en D1B avec Malines, Matthys avait décidé de rester au KaVé. Derrière les casernes, il a joué 17 matches cette saison et a permis aux Malinois de remonter en Pro League et de remporter la Coupe de Belgique contre Gand.