Thorup, Leko, Losada : la Pro League nouveau tremplin pour les entraîneurs ?

En ce sens, la Pro League pourrait commencer à être vue comme un tremplin formidable pour les entraîneurs étrangers qui étaient 9 sur 18 au départ de la saison. Imposer sa griffe dans le championnat belge serait-elle devenue une arme redoutable à ajouter dans son CV ? C’est en tout cas ce que laisse croire cet intérêt soudain et prononcé pour nos coaches. Une attention qui ne se porte d’ailleurs pas uniquement sur la Pro League comme peut en témoigner le Slovène Luka Elsner, grand artisan des exploits de l’Union St-Gilloise en D1B et en Coupe de Belgique lors de la saison 2018-2019 avant un départ pour Amiens, en Ligue 1.

C’est un peu comme si la peur avait changé de camp, comme si les rapports de force s’étaient inversés. Alors oui, les coaches peuvent craindre pour leur peau quand les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances mais les clubs doivent désormais s’inquiéter quand leurs entraîneurs sont plus performants que prévu.

Jess Thorup , Ivan Leko et maintenant Hernan Losada . La liste des entraîneurs de Pro League partis de leur plein gré pour une nouvelle aventure s’est allongée ce dimanche avec l’officialisation du départ de Losada pour DC United. Victimes de leur succès ou plutôt de celui de leurs coaches, le Beerschot, Genk et l’Antwerp se sont trouvés confrontés à un nouveau phénomène qui a d’ores et déjà influencé le déroulement de la saison.

Danemark, Chine, Etats-Unis : les championnats choisis par Thorup, Leko et Losada ne sont pas les destinations les plus attrayantes d'un point de vue footballistique, mais dans ces cas-là, d’autres arguments pèsent dans la balance pour déraciner les entraîneurs de leur confortable banc belge.

Pour Ivan Leko, c’est clairement le salaire proposé par le SIPG Shanghai qui l’a convaincu de quitter une équipe de l’Antwerp qui avait pourtant encore de belles choses à montrer en championnat et en Europa League. Des perspectives qui n’ont clairement pas fait le poids face aux 2,5 millions par an proposés par le club chinois (NDLR : montant estimé par la presse), bien plus que les 300.000 qu’il recevait en Belgique.

Mais l’argent n’est pas l’unique raison qui pousse un entraîneur à partir. Il y a aussi le choix du cœur, des rêves de gosse qui se présentent au moment où on l’attend le moins. Prenez le cas de Jess Thorup, parti pour Copenhague. "C’est une opportunité unique pour moi : retourner dans mon pays d’origine pour entraîner le plus grand club de Scandinavie. Je me suis vu à Genk pendant de nombreuses années, mais avec ma famille, j’ai décidé de saisir cette opportunité", déclarait-il avant de quitter le Limbourg.

Comme dans la vie, tout est une question de chances à saisir et de trains qui ne passent qu’une fois. Pour Losada, c’est l’appel et le charme de l’Amérique qui ont précipité son départ du Beerschot. "Pour moi, la boucle est bouclée. Cela m’a coûté du sang, des larmes et de la sueur pour ramener ce club en D1A. Cette occasion se présente maintenant. Le timing est malheureux, en raison du calendrier américain, cela doit se faire maintenant […] C’est un rêve pour de nombreux entraîneurs de travailler en MLS. Une telle opportunité ne passe pas tous les jours."

Bien que retentissantes et significatives d’une nouvelle tendance, ces trois ruptures unilatérales restent minoritaires dans une saison où 11 changements d’entraîneurs ont déjà été effectués. C’est autant que la saison dernière mais toujours moins qu’en 2012-2013, saison record avec 18 changements en cours de saison.

