Thomas Didillon : "Pourquoi devrais-je en vouloir à Vincent Kompany ?"

Après 5 mois de bagne à Neerpede, il revit à Genk… au point de coiffer peut-être son employeur mauve dans la course aux Play-Offs 1. Le gardien du Nord s’exprime sur Vincent Kompany, le prix des gardiens, la révolution Manuel Neuer, la culture de travail au Limbourg et les pénos d’Hugo Lloris. Mais aussi son ex-vocation de médecin, une finale France-Belgique à l’Euro, la méthode Guy Martens et son chouchou Mbappé. Mais surtout il insiste : un magicien ne révèle jamais ses tours. Thomas Didillon passe " Sur Le Gril ".

Le sourire enjôleur, l’œil malicieux, il déboule à l’interview et semble respirer la sérénité : Thomas Didillon a retrouvé la joie de jouer. Et surtout une place entre les bois après le choix de Vincent Kompany de l’éjecter au profit d’Hendrik Van Crombrugge. Pour une histoire de qualité de jeu au pied…

" Si j’en veux à Vincent ? Pourquoi devrais-je lui en vouloir ? " rétorque le portier de Genk, arrivé mi-janvier au Limbourg. " Il a fait son choix en âme et conscience… du moins je l’espère. Et que ce soit Kompany, Pierre, Paul ou Jacques, il arrive un moment où des gens décident de choses, en fonction d’une situation ou de leur intérêt, et vous devez l’accepter. Moi, j’ai ma conscience pour moi : ces derniers mois n’ont pas été faciles, c’est vrai, mais je sortais d’une bonne saison et je n’avais rien à me reprocher. Alors plutôt que de me morfondre, je préfère regarder devant moi. Chaque expérience vous renforce… si vous tirez les bonnes leçons. Pour l’instant, j’ai refermé la page Anderlecht : on verra bien en fin de saison quand le prêt se terminera et qu’on se remettra autour de la table. Mon employeur actuel est Genk et si je suis amené à affronter le Sporting, je ferai mon match habituel face à un adversaire comme un autre. Sur une Echelle du Bonheur de 1 à 10, je me place à 9… car je vis toujours à l’hôtel et je n’ai pas encore mon chez moi. Pour le reste, tout est parfait ici : la culture de travail, le sens de l’accueil, des moyens modernes, un vestiaire jeune, enthousiaste et uni. "

" Avec Guy Martens, je progresse chaque jour "

À Genk, Thomas Didillon a aussi découvert la fameuse méthode Guy Martens, le plus réputé des préparateurs de gardiens de Belgique. Car Martens est l’homme qui a façonné Thibaut Courtois, Koen Casteels, Sinan Bolat ou encore Logan Bailly. Mentionner son simple nom suffit à éclairer le regard du portier français.

" C’est peu dire que chaque jour, Guy m’apprend des nouveaux trucs. J’aime avoir le contrôle sur les choses, j’ai le besoin de m’améliorer à chaque entraînement, et avec Guy, je suis servi ! Mais de là à dire que Guy me parle de Courtois ou de Casteels, non : chaque gardien a son style propre. Mon gardien de référence, Manuel Neuer, n’a plus rien à voir avec ce qu’il était au début : d’un simple gardien de ligne, il est devenu le 11e joueur de champ tant il participe au jeu collectif. Mon jeu au pied à Anderlecht ? On a beaucoup jasé avec ça, mais c’est du passé. Partout où j’ai joué, y compris au Sporting, je suis tombé sur des concurrents intelligents qui savaient bien qu’une émulation saine était bien plus bénéfique qu’une rivalité stérile. J’ai une personnalité plutôt réfléchie, mais je ne suis pas pour autant le solitaire qu’on décrit chez chaque gardien. Je suis un vrai joueur du collectif et rien ne me ravit plus qu’une victoire acquise ensemble, sur le fil, après avoir souffert en bloc. Cette communion totale avec les équipiers et avec les fans, c’est mon trip absolu dans le foot ! Sinon, j’aurais fait du tennis ou du golf ! " (rires)

" Les Play-Offs 2 ? Quels Play-Offs 2 ? "

À quatre haies de la ligne d’arrivée provisoire, celle de la fin de la phase classique, Genk occupe la précieuse 6e place, synonyme de ticket pour les Play-Offs 1. Arrivé cet hiver, Didillon n’a pas connu l’ère Felice Mazzù, le titre de champion et la Ligue des Champions traversée avec un goût amer. Mais il sait que l’heure du Jugement Dernier est proche.

" Ça ne sert à rien de se projeter sur le calendrier ou de se braquer sur la concurrence. Nous avons notre sort en mains, nous ne devons que regarder nous-mêmes. Si on peut faire le coup du Standard de 2011, qualifié in extremis, puis quasi champion ? J’espère, cela voudra dire qu’on l’aura mérité… mais une chose à la fois : d’abord franchir cette première marche, celle de la qualification. C’est le propre de ce format, avec son côté peu éthique de la division des points. Mais chacun connaît les données dès le début, à commencer par Bruges : on doit s’adapter, être régulier, ce qui donne des titres savoureux comme celui de Genk l’an passé. Et financièrement et médiatiquement, ce format a braqué les projecteurs sur le foot belge. Les Play-Offs 2 ? Je ne connais pas ce mot… " (sourire)

Exposé à une pression décuplée vu son poste de dernier rempart, Didillon a connu un parcours particulier. Propulsé à Metz dans la filière jeunes de l’Equipe de France, il a dû repasser par la case Seraing avant de retrouver le haut du panier.

" La carrière est faite de soubresauts et une sélection nationale se mérite dans votre club au quotidien. Il y a beaucoup de bons gardiens en France… et en Belgique aussi : votre pays est vraiment le meilleur championnat de transition d’Europe. Les grands pays ne s’y trompent pas, ils y envoient tous leurs scouts. Après, c’est vrai qu’on ne donnera jamais 100 millions d’euros pour un grand gardien, comme pour un attaquant. Mais c’est comme ça, les gardiens sont moins bankables, sans doute, pour le show-business. Et c’est pareil pour un back droit, non ? Le meilleur gardien du championnat belge ? Je ne serais pas objectif, car chaque portier a son style. Mais j’aime bien Nicolas Penneteau, qui lit bien les penaltys. Hugo Lloris est aussi bon pour ça, chaque saison il en stoppe deux ou trois, chaque fois décisifs. Moi aussi, j’ai mon petit truc sur les pénos… Mais motus : un magicien ne révèle jamais ses tours ! " (sourire)

" Rabiot, le meilleur… "

L’homme qui a fréquenté Lemar, Kimbembe, Dembele, Pavard et Tolisso chez les Bleuets sort néanmoins un nom du lot : Adrien Rabiot.

" Adrien a vraiment tout : la taille, le gabarit, la qualité technique, l’abattage, le leadership et le calme. À la Juventus, il montre chaque semaine son volume de jeu. Après, si Didier Deschamps ne le reprend pas, il a ses raisons. En pure qualité, Karim Benzema vaut largement sa sélection… mais le coach bleu est chargé d’une gestion de groupe : il faut aussi gérer de telles personnalités… "

En juin-juillet prochain, pour l’Euro 2020, la France partira en quête de revanche après sa finale perdue de son Euro 2016. Surtout que depuis, une 2e étoile mondiale est venu garnir le maillot hexagonal…

" Si c’est une finale France-Belgique, désolé, mais je n’hésite pas : ‘Cocorico !’ Je rêve que les Bleus refassent le doublé Euro-Mondial de 1998-2000. La meilleure de deux équipes ? Impossible à dire ! La meilleure ou la plus belle ? Dans un tournoi, c’est la victoire qui compte et à un tel niveau, chaque détail compte : il faut donc aussi de la chance. "

Le test France-Belgique…

Et de soumettre le gardien genkois à un petit comparatif belgo-français, poste par poste…

Hugo Lloris ou Thibaut Courtois ? " Je dis Lloris car Hugo a un charisme et une régularité sans pareils. La presse française l’avait allumé avant le Mondial et il a répondu sur le terrain. Courtois a connu un début de saison délicat au Real et il n’a pas encore cette constance. "

Vincent Kompany ou Raphaël Varane ? " Sans hésiter Varane, qui est passé directement de Lens au Real, un truc de fou, on n’avait jamais vu ça ! Aujourd’hui, il défend parfaitement, il marque, il rayonne sur ses partenaires, il n’est jamais blessé. C’est devenu un cador du Real et il a gagné 3 Ligues des Champions, moi je dis chapeau bas ! Kompany, on sait le joueur qu’il est, mais avec toutes ces blessures, on le sent fragile. "

Antoine Griezmann ou Kevin De Bruyne ? " Allez, je vais un mettre un peu de belge dans mon équipe, je dis donc De Bruyne. Griezmann est tout aussi fort, dans un autre style, mais il sort d’un transfert compliqué, avec beaucoup de pression et de palabres médiatiques sur les soi-disant soucis de vestiaire au Barça. Tandis que Kevin est intégré à City depuis plusieurs saisons et que cette année, il a évité les blessures. Quand tu vois les assists et les buts qu’il claque, De Bruyne marche sur l’eau ! Devant ça, on tire sa révérence et on dit ‘Respect !’ "

Kylian… et Romelu

Eden Hazard ou Kylian Mbappé ? (Il coupe) " Mbappé ! Je n’ai même pas besoin d’argumenter ! Ce que ce garçon fait à son âge, son talent, la façon dont il fédère et comme il a déjà tout compris de la com’, c’est impressionnant ! C’est le genre de joueur qui a réconcilié le public français avec sa Sélection, après les excès du passé. Même si Eden Hazard, c’est pas mal non plus, je l’admets. " (rires)

Enfin, Romelu Lukaku… ou Olivier Giroud ? (Il se marre) " Giroud, tout le monde se fout de lui parce qu’il ne marque pas ou peu, mais si Deschamps le reprend, il a aussi ses raisons. Giroud est le genre de joueur qui soulage toute une équipe par son travail et ses écrans. Dans le sport de haut niveau, vous avez forcément un grand égo, mais la façon dont Giroud s’efface pour ses partenaires est remarquable. Quand vous souffrez en équipe, c’est un point d’appui crucial pour des gars comme Mbappé et Griezmann. Mais je vais quand même dire Lukaku : quand Manchester lui a montré la porte de sortie et qu’il a choisi l’Inter, on s’est posé des questions. Et puis la machine s’est mise en route : des buts, des assists, du travail pour l’équipe, Lukaku respire le bonheur à Milan, et ça me fait plaisir pour lui ! "

Et Didillon de jouer, à notre demande, la trame de la finale du 12 juillet prochain, en supposant un théorique Belgique-France…

" Ah ce que j’aimerais que les Bleus nous refassent une finale comme le 3-0 de 98 ! Mais par respect pour la Belgique, je vais dire un match serré, avec but d’ouverture signé Mbappé, égalisation par le soliste Hazard servi par De Bruyne, et pour finir le 2-1 décisif en toute fin de match… (Il hésite)… oui, signé par Giroud ! Ah oui, ce que j’adorerais que ce soit lui, juste pour fermer la bouche de ceux qui l’ont cassé ! Un but tout à la fin, et le stade qui explose ! "

"Bientôt, vous aurez aussi votre étoile…"

Vous aurezEt de redouter dès lors qu’on reparte sur une Guerre des Gaules 2.0 façon 2018, après la demi-finale du Mondial russe perdue par les nôtres. Une défaite qui avait ranimé de vieilles rancœurs belges à l’égard des Français…

" C’est toujours dommage, tous ces clichés sur les arrogants de Français et les Belges qui racontent des bêtes blagues… Nos cultures sont tellement proches, on parle la même langue, on aime bien manger : en Belgique, je me sens chez moi et c’est le cas de beaucoup de Français que je connais. Lors de la demi-finale, je venais de signer à Anderlecht, j’avais suivi le match au salon de l’hôtel entre Belges et Français : c’était génial, on tchatchait, le sport n’est qu’un prétexte pour se parler au fond. Mais vous savez, des cons, il y en a partout, et les réseaux sociaux jouent un sale rôle. Mais moi, je retiens surtout que nos deux pays sont dans top 4 mondial : malgré sa défaite, c’est surtout la Belgique qui a gagné car vous êtes maintenant reconnus comme nation de premier plan. Cette étoile sur le maillot, vous ne l’avez pas encore… mais elle viendra bientôt : j’en suis sûr, avec le talent qui est le vôtre ! "

Et le gardien longiligne de repartir à pas feutrés, non sans commenter ce choix qu’il faillit faire en début de carrière : plutôt que pour le foot, opter pour des études… de médecine !

" Je voulais surtout me donner le choix car dans le foot, vous n’avez jamais de certitude, car le temps est limité et il y a une deuxième vie après celle de joueur. Sauver des ballons, ça ne remplacera jamais un geste médical qui permet de sauver une vie ! Mais ça donne aussi du sens de savoir qu’on donne du plaisir aux enfants ou à ces gens qui viennent au stade après une semaine de merde. Moi, j’aime savoir que je peux servir à ça ! "

" Sur le Gril ", un rendez-vous hebdomadaire d’Erik Libois à retrouver sur Vivacité le samedi soir à 22h10 et le dimanche vers 16h30. Et le lundi en télé dans La Tribune.