Thomas Didillon : "Nicolas Penneteau est un modèle"

La rencontre de dimanche entre Anderlecht et Charleroi a proposé un duel à distance entre deux des meilleurs gardiens de Pro league : les Français Thomas Didillon et Nicolas Penneteau. Un duel intergénérationnel qui n’a pas trouvé de vainqueur. Un match qui a laissé des regrets au Mauve et qui a donné le sourire au Zèbre.

"Je ris jaune parce qu’on a le sentiment qu’on a vraiment maitrisé ce match. On n’est pas plus mis en danger que ça mais quand on n’arrive pas à tuer le match et qu’on s’expose comme on s’est exposés en fin de match, il arrive ce qui est arrivé. On sait que nos fins de match sont un peu houleuses cette saison et encore une fois on a reculé alors qu’ils n’étaient pas dangereux. Après, il y a ce fait de jeu (le penalty sifflé dans les dernières minutes, ndlr) qui vient un peu ratatiner notre travail sur 70 ou 80 minutes. C’est frustrant" analyse Didillon qui avoue être bluffé par la longévité et la régularité de son compatriote.

"Nicolas est un modèle. A 37 ans, faire toujours ce qu’il fait et avoir cette qualité-là, c’est superbe. Chapeau à lui ! On ne peut que nous souhaiter d’avoir le même type de carrière et lui souhaiter à lui de continuer le plus loin possible sans pépins physiques. C’est un mec intelligent. Personnellement, je me suis dit que mon objectif c’était de jouer au moins jusqu’à 36 ans. Si on peut aller au-delà, tant mieux. C’est pour ça que je vais le prendre pour modèle" poursuit le jeune portier anderlechtois de 23 ans.

"Il n’y a rien de mieux que ce genre de match. Se jeter dans la boue, c’est ce que j’ai connu quand j’ai commencé le foot donc c’est toujours un grand plaisir. C’est vrai que c’est dommage d’avoir pris ce petit but mais il y a eu beaucoup d’abnégation, beaucoup de courage et beaucoup de solidarité. Ce n’était pas un grand match technique parce que le terrain ne le permettait pas mais on a vu beaucoup de débauche d’énergie. Il fallait les faire douter et finalement on a réussi. Ce match montre aussi qu’on est sur une bonne dynamique. Quand on a eu une grosse série négative en début de saison, on la traîne un peu sur toute l’année. Là, on est en train d’inverser les choses. Il faut accrocher le bon wagon et essayer d’y rester jusqu’au bout" explique le portier carolo décisif notamment sur une sortie rapide dans les pieds de Landry Dimata.

"Des fois les joueurs vont plus vite que nous et des fois on a encore un peu de vitesse, même si on vieillit. On s’accroche" conclut-il avec humour.