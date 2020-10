Thomas Chatelle sur Nicolas Raskin : "Je ne comprends pas qu'il ne soit pas encore sélectionné avec les U21"

Complètement Foot est revenu sur les prestations de Nicolas Raskin. - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Thomas Chatelle sur Nicolas Raskin : "Je ne comprends pas qu'il ne soit pas encore sélectionné... Le Standard s’est imposé à Charleroi 1-2. Une belle victoire pour les Rouches, malgré un match compliqué comme il a été analysé dans Complètement Foot. Pascal Scimè parle de "déception. Je m’attendais à autre chose de la part des deux équipes", et Thomas Chatelle évoque plutôt une "digestion de la semaine européenne avec un coup de boost pour l’un et un coup sur la tête pour l’autre. On a senti un Charleroi qui ne surfait plus sur ce petit brin de chance et d’énergie qu’il avait. Mais ils n’ont pas démérité." Et notre consultant Complètement Foot d’ajouter sur Philippe Montanier, le coach Standard : "Je vois un coach qui transmet la sagesse, la stabilité et la confiance au Standard. Le jeu n’est pas extraordinaire, mais c’est juste, on ne prend pas trop de buts, on fait tourner l’effectif et chacun fait le job sans tirer la couverture. La gestion du noyau est intelligente." Gestion du noyau, le mot est lancé. Car avec les blessures, cela semble plus compliqué à Charleroi comme le dit Pascal : "J’ai l’impression que les absences se voient plus à Charleroi qu’au Standard. Mais c’est compliqué de tirer des conclusions. Après, si Charleroi s’était imposé jeudi soir, on aurait eu un autre visage ce dimanche soir. C’est quand même le 3e match où les carolos ne gagnent pas. Tu sens que le côté brillant quand tu es en forme, tu ne l’as pas. Il y a peut-être une fatigue, car on s’appuie sur les mêmes joueurs."