L’herbe semble plus verte ailleurs pour certains joueurs du Sporting d’Anderlecht. Le week-end dernier, quatre Anderlechtois prêtés dans d’autres clubs se sont montrés décisif. Landry Dimata buteur dans le choc espagnol en Liga2, Peter Zulj et Isaac Kiese Thelin ont fait trembler les filets en Turquie et Michel Vlap a contraint le Bayern Munich au partage en étant impliqué dans les trois buts de l’Arminia Bielefed. Un mauvais choix de la part du club bruxellois d’avoir donné un bon de sortie temporaire à ces joueurs ? "Le Sporting peut peut-être avoir certains regrets, confie le consultant foot Thomas Chatelle. Le club doit sans doute se poser des questions sur le fait que certains arrivent à se mettre en évidence avec une autre équipe qu’Anderlecht. Il faut aussi se demander s’ils ont eu suffisamment reçu leur chance. Le contexte et l’encadrement peuvent également changer la donne."

Thomas Chatelle sur les Anderlechtois prêtés qui sont décisifs : "Ils vont devoir confirmer..." - © FRANCOIS WALSCHAERTS - AFP Zulj, l'exemple en Turquie Parmi ces joueurs, l’un d’entre eux affiche des statistiques plus qu’honorables. Peter Zulj, le milieu de terrain autrichien, totalise déjà 4 goals en 7 apparitions avec le club turc de Göztepe. Dont un doublé dès sa première rencontre. "C’est positif pour eux. Mais il faut dissocier les situations de chacun. Et il faut aussi relativiser. Pour les cas de Vlap, auteur d’une prestation XXL face au Bayern, et de Dimata, on peut considérer cela comme de très bons débuts. Mais ils vont devoir confirmer dans les prochaines semaines", relativise l’ancien joueur professionnel.

Quand on effectue autant de prêts, c’est un constat d’échec Anderlecht compte pour l’instant 16 joueurs prêtés. Aucun autre club belge ne fait mieux pour cela. Un mode de fonctionnement qui existe depuis plusieurs années dans le club bruxellois. Mais qui s’est probablement renforcé en raison de la situation financière du club. Lors de ce mercato hivernal, le Sporting a dégraissé son noyau en prêtant… 11 joueurs ! "Quand on effectue autant de prêts, c’est un constat d’échec, selon moi. Cela signifie qu’Anderlecht a acheté trop de joueurs. Et par conséquent, le club doit trouver des solutions alternatives pour leur proposer du temps de jeu." Celui qui arpente chaque week-end les terrains de Pro League ou les studios de télé n’est toutefois pas partisan de ce genre de mécanisme. "J’ai l’impression que le club qui prête un joueur fait rarement cela dans le but de le voir revenir meilleur rapidement. Je pense que l’objectif est généralement de donner du temps de jeu et d’offrir une vitrine à l’intéressé pour le revendre par la suite. D’autant plus qu’il n’est pas évident pour un joueur de s’intégrer en peu de temps dans un nouvel environnement, avec parfois des cultures différentes." Deux prêts dans la carrière de Thomas Chatelle Dans sa carrière de joueur, Thomas Chatelle a connu deux prêts différents. Et coïncidence ou non, c’était lorsqu’il était sous contrat avec les Mauve et Blanc. Des passages aux Pays-Bas, à Nimègue, en 2010-2011 et en Belgique à Saint-Trond en 2012. "Mon séjour chez nos voisins néerlandais a été très intéressant. Que ce soit au niveau personnel ou sportif, avec un championnat très ouvert. Je ne regrette rien !" Les prêts sont des paris sur le court-terme. Et Anderlecht pourrait en sortir gagnant si ses joueurs continuent à aligner ce genre de prestations. Que ce soit pour leur donner une nouvelle chance ou pour les vendre. Une deuxième option qui serait bien accueillie vu les finances du club de la capitale.

| Dimanche, Nany Landry Dimata a marqué le but de la victoire pour l'Espanyol face au RCD Mallorca ! ???? pic.twitter.com/8hUyLIC5GY — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 16, 2021

????‍ | On est en 2021, Michel Vlap inscrit un but sublime face au Bayern pour ses premières minutes de jeu en Bundesliga. #FCBDSC pic.twitter.com/uZjsVsuYhY — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 15, 2021