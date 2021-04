Thomas Chatelle sur Charleroi : "Avant de trouver un coach, le plus important, c’est de réfléchir à la structure du club"

Karim Belhocine et Charleroi, c’est fini. Le coach terminera la saison au niveau des entraînements et des matches amicaux, mais ne sera plus sur le banc la saison prochaine.

La décision était attendue, elle n’a pas traîné. Charleroi et Karim Belhocine se séparent. Une décision loin d’être surprenante.

"C’est tout sauf une surprise. La surprise, c’était finalement le fait que le club a montré énormément de patience et a pris le temps de la réflexion. Ce qui est louable dans le monde du football actuel où souvent les décisions sont prises sous le coup de l’émotion ou de la pression extérieure. Mais cela n’empêche que cette collaboration se termine sur un échec", nous explique Thomas Chatelle à notre micro.

Et notre consultant d’expliquer qu’un limogeage plus tôt dans la saison n’aurait peut-être rien changé : "Je pense que comme souvent, le problème ne vient pas uniquement de l’entraîneur. Et à Charleroi, il y a une introspection qui doit être faite par rapport au fonctionnement du club, du recrutement, à sa structure. Et que tout cela ne va pas se réguler en une seule fois. C’est aussi le constat que Felice Mazzu et Karim Belhocine ont fait. Ils ont retiré plus que le maximum des joueurs qu’ils avaient à disposition. On a sans doute surestimé la valeur et la complémentarité de ce noyau qui a manqué de tout dans cette deuxième partie de saison."

Avec ce limogeage, il va falloir reconstruire, mais surtout ne pas se précipiter.

"Pour moi, le plus important, c’est de réfléchir à la structure du club. Comment Charleroi fonctionne, qui prend les décisions,… Il y a une réflexion à avoir. Autant, on a loué le travail de Mehdi Bayat à la tête du club, autant c’est impossible dans le foot moderne que ce soit une seule personne qui porte le club à lui tout seul, même si dans l’ombre il y a énormément de personnes qui bossent bien. Mais il faut réfléchir à reconstruire quelque chose avec les valeurs du club, la solidarité et le travail comme l’a montré Charleroi ces dernières années. J’ai aussi l’impression qu’ils sont arrivés à un plafond et que pour s’installer dans le top, ils ne sont pas encore prêts dans le fonctionnement du club. Il va cependant falloir trouver rapidement un entraîneur car la saison se prépare déjà maintenant et ils ont du temps pour déjà préparer la suite", conclut Thomas Chatelle.