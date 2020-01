Thomas Chatelle : "Il vaut mieux être le chasseur que le chassé"

Lors de la Tribune, nos journalistes et consultants sont revenus sur le favori brugeois - © BRUNO FAHY - BELGA

Chatelle : « Il vaut mieux être le chasseur que le chassé » - La Tribune - 27/01/2020 Ce lundi soir dans la Tribune, nos journalistes et consultants sont revenus sur le Club de Bruges. Peut-il vraiment être rattrapé ? Si on divise les points par deux, il n’y a plus que quatre points. Pour Stephane Streker, "Oui. Bruges sort de deux trois matches difficiles. Ce sont les grands favoris et bien entendu qu’ils peuvent quand même être rattrapés." Philippe Albert abonde dans le même sens. "Bruges a un petit passage à vide et Gand ne l’a pas encore eu. Bruges est c’est vrai au-dessus du lot, mais Gand est bon et Vadis est le patron de cette équipe." Thomas Chatelle est lui aussi d’accord. "Il vaut mieux être le chasseur que le chassé. L’Antwerp et Gand sont capables d’être des outsiders, car ils ont de gros noyaux. Par contre je trouve que la différence entre Gand et Bruges, c’est la charnière centrale. Mechele-Deli est meilleur que Plastun-NGadeu." Enfin, Rodrigo Benkeens "souhaite pour l’intérêt du championnat que Bruges soit rattrapé. Mais ils sont au-dessus du lot. Si Bruges gagne les deux prochains matches, c’est bien reparti. Et l’Antwerp et Gand ont un noyau plus large que le Standard. Les points faibles de ces deux équipes sont les buts concédés (Mignolet et sa défense c’est 11 buts) et en déplacement, Bruges est incroyable."