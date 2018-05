Thomas Chatelle : "Charleroi est arrivé à la fin d'un cycle avec Mazzu"

Troisième à la fin de la phase classique du championnat, Charleroi n’a pris que 8 points sur 30 durant les POI et a terminé à la 6ème et dernière place de ces play-offs. Le Sporting ne jouera donc pas en Coupe d’Europe.

Le mercato hivernal fut un échec et peut expliquer en partie cette fin de saison. "Ce sont des erreurs à ne plus répéter. Charleroi joue gros la saison prochaine. On a beau parler de la phase classique, les gens ne retiennent que ces play-offs merdiques", a expliqué Philippe Albert sur le plateau de La Tribune.

Thomas Chatelle s’est, pour sa part, montré encore plus alarmiste : "On est arrivé à la fin d’un cycle avec Felice Mazzu. Soit, on change une grosse partie du vestiaire, soit Felice prend ses valises parce qu’il y a une usure comme dans tous les clubs, comme avec tous les entraîneurs quand il y a un cycle qui se finit".

Et de conclure : "Ce qui me fait le plus peur, c’est, par rapport à la progression de ce club, de voir que dans la meilleure période dans ces play-offs, il ne parvient pas à remplir son stade. Comment va faire ce club s’il veut encore évoluer ?".