Thomas Buffel annonce qu'il arrête sa carrière à 38 ans

Thomas Buffel, 38 ans, semble avoir pris la décision de mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel. C'est ce qu'écrit en tout cas Het Laatste Nieuws samedi, journal auquel le joueur a clairement dit : « j'arrête », tout en ajoutant n'être encore que « sûr à 99% ».



« Mais si l'article parait dans le journal, je devrai bien arrêter, faites donc », ajoute un Thomas Buffel rieur, qui comptabilise 762 matches en 22 ans de carrière.



« difficile de dire au revoir à sa plus grande passion »



Le milieu de terrain de Zulte-Waregem, qui a surtout marqué les esprits chez nous durant ses longues années à Genk, après Feyenoord, les Glasgow Rangers et le Cercle de Bruges, ajoute: "Après plus de 20 ans, il est difficile de dire au revoir à sa plus grande passion. C'est pour cela que j'ai attendu aussi longtemps pour le dire publiquement. Jusqu'à la fin de la saison".



Buffel a aussi été Diable rouge à 35 reprises. Il a inscrit 6 buts.