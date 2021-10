Thierry Luthers : Neuf mois bien difficiles pour Mbaye Leye au Standard

Standard - Thierry Luthers : "La crise est profonde" - 04/10/2021 L’aventure de Mbaye Leye comme T1 du Standard n’aura donc duré que 9 mois. Absence de résultats, qualité de jeu insuffisante, manque d’expérience, communication parfois maladroite, relations très difficiles en interne avec le directeur sportif Benjamin Nicaise : sa vie de coach à Sclessin n’aura jamais été un long fleuve tranquille. Ce poste, l’ancien attaquant en rêvait pourtant depuis l‘été 2020 et la mise en retrait de son mentor, Michel Preud’homme, dont il avait été l’adjoint pendant une saison. Depuis, Leye attendait son heure, patiemment. Jusqu’au limogeage de Philippe Montanier, fin décembre 2020. Dans un premier temps, il avait réussi à qualifier son équipe pour les PO2... qui devaient s’avérer catastrophiques en termes de résultats. L’absence du public, la situation financière du club, autant de paramètres qui n’ont pas aidé le jeune entraîneur sénégalais bientôt confronté par ailleurs à des relations tendues avec certains joueurs du vestiaire. Les mises à l’écart de Lestienne, Dussenne ou Carcela, trois fortes personnalités du noyau, auraient dû permettre au coach d’avancer dans son projet et de travailler avec les jeunes. Le départ de la saison avait d’ailleurs été prometteur. Un bon match contre Genk puis, avec pas mal de réussite il faut le dire, les Liégeois avaient pris 13 points avant de "caler" et d’enregistrer trois revers de rang. Leye, pourtant homme intelligent et passionné de foot, semblait parfois changer de tactique à chaque rencontre, parfois même plusieurs fois dans le même match passant d’un 4-4-2 à un 3-5-2 ou à un 4-4-1-1 au gré des circonstances.