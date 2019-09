Thibaut Peyre : "Même sous la menace, jamais je ne truquerai un match…"

Sans faire de bruit, il est le patron d’une défense malinoise qui, premier tiers de phase classique bientôt bouclé, se classe en ordre utile pour les Plays-Offs 1. Il évoque la beauté d’un tacle, son admiration pour la charnière Nesta-Maldini, ses souvenirs de l’OM, les bougies de Zlatan et le talent d’un Percy Tau. Mais aussi les lenteurs du VAR, Greta Thunberg, son désir de recruter Kompany et la tactique selon Trézeguet. Et surtout… son record de jongles. Thibaut Peyre passe " Sur le Gril "

Le pauvre cumule les situations complexes : venu de l’Union en janvier dans des conditions orageuses, Thibaut Peyre avait alors rejoint une équipe qui, malgré sa relaxe devant la CBAS, traîne toujours aujourd’hui les casseroles du Footgate. Mais concourt pourtant pour le Top 6.

" Si je suis étonné de nos résultats ? Oui et non, car nous avons beaucoup de blessés mais l’équipe n’a pas beaucoup changé depuis l’année passée " explique l’arrière axial des Sang et Or. " Je pense que les meilleures équipes de D1B, comme l’Union ou Louvain, peuvent sans souci jouer la colonne de droite en D1A. Mais nous pouvons aussi nous appuyer sur des gars d’expérience et des automatismes solides, avec nos 3-4 renforts le rendement s’est encore élevé. Donc non, nous ne jouons pas en surrégime. De là à dire qu’on vise les Play-Offs 1, on ne se projette pas si loin… mais si on continue comme ça, pourquoi ne pas rêver de plus ? Commençons d’abord par bien figurer samedi contre Bruges, qui est pour moi le grand favori du championnat, devant le Standard et Gand. À domicile, avec notre fantastique public, on peut battre n’importe qui. Mais Bruges ne cède rien, cette équipe a une attaque de folie : dimanche passé contre Anderlecht, on aurait dit le lion qui s’acharne sur la gazelle ! "

D’autant que samedi, deux ex-Unionistes font fêter leurs retrouvailles : Thibaut Peyre aura face à lui un certain… Percy Tau.

" Je me souviens bien de son arrivée au Parc Duden : il aurait pu la jouer carapace, du style ‘je viens de Brighton, qu’est-ce que je viens faire dans une série inférieure...’ Eh bien, pas du tout : dès le premier jour, il a mis le bleu de chauffe à l’entraînement, alors qu’il gagnait peut-être 10 fois plus que nous, on a vite vu qu’il allait nous faire gagner des matches ! En plus, c’est une crème d’homme, un gars d’une humilité totale. Maintenant, de là à dire que je pars avec un avantage car je le connais, c’est autre chose : en demi-finale aller de Coupe l’année passée, je le connaissais aussi… et il m’a bien eu ! "

" Revenir au Parc Duden ? J’en rêve, mais… "

Évoquant l’Union St-Gilloise, le sujet était inévitable : son passage à Malines à la mi-saison fut ressenti comme une trahison et provoqua un véritable tsunami dans l’opinion.

" J’adorais, et j’adore toujours l’Union, qui est un magnifique club et où je me suis fait plein d’amis. Je me doutais bien des réactions quand j’ai signé à Malines… mais à ce point-là, non ! Je me suis fait tuer sur les réseaux sociaux, je n’en croyais pas mes yeux en lisant de telles horreurs, venant même de gens que je voyais chaque jour après le match ou après l’entraînement. Affirmer que j’ai pris exprès cette carte rouge lors de la demi-finale aller de Coupe pour ne pas devoir jouer le retour, c’est vraiment mal me connaître : je ne ferais jamais ça, et ça m’a fait très mal ! Ce sont des discussions de café, il faut bien vendre du papier. Mais du coup, je ne suis plus jamais retourné au Parc Duden… alors que j’aimerais tant : je suis père de famille, je ne veux pas prendre de risque pour ma sécurité… "

Et pourtant, la passion du supporter, il peut en parler, lui, le méridional natif de Martigues… mais surtout fan de Marseille.

" Chez nous, on supporte l’OM de père en fils, d’ailleurs c’est le cas de tout le Sud : Montpellier ou Nice, ça ne compte pas. Et donc avec l’Olympique de Marseille, on sait ce qu’est la souffrance… Demandez à ma femme : devant un OM-PSG, je m’énerve, je ne tiens pas en place. Je retrouve cette passion chez les supporters de Malines, qui viennent par générations entières. C’est ça, la vraie beauté du foot. Pour moi, le supporter a tous les droits : il paie son billet, il finance le circuit du foot, c’est normal qu’il critique s’il voit 11 chèvres sur le terrain. C’est pour le spectateur qu’on joue : c’est pour ça que tricher est inconcevable pour moi. Lever le pied ou vendre un match, c’est trahir le public et l’essence même du foot. Sans faire le chevalier blanc, j’en fais une question d’éthique de vie : si on m’approche un jour, je ne cèderai pas… même si on me menace ou que j’ai besoin d’argent pour ma famille. Une telle pratique finit toujours par te rattraper, ton image ne tient pas à un peu d’argent en plus ou en moins… "

Les casseroles du Footgate…

Et pourtant : certains dirigeants sont prêts à tout pour assurer la victoire ou le maintien de leur club. Peyre le constate chaque week-end dans les stades, Malines traîne toujours les casseroles du Footgate.

" On le sent bien : les supporters adverses nous secouent, on nous considère toujours comme des coupables… même si ça diminue au fil des semaines. Ce qui m’a frappé quand je suis arrivé ici, c’est que personne n’en parlait : bien sûr, j’ai posé un maximum de questions avant de signer pour éviter une mauvaise surprise, mais personne ne me disait clairement… Après, il y a eu les procédures que l’on sait, et honnêtement, au vestiaire, on a été surpris de nous en sortir après les premières décisions nous condamnant. Sauver notre montée en D1A était le principal pour nous : louper le ticket européen ou être privé de Coupe de Belgique était un moindre mal. Le jeudi soir en Europaligue, on voit le Standard et Gand à la télé jouer à notre place, mais c’est comme ça. Nous, les joueurs, on a fait notre boulot et on a été exemplaires. Le reste… "

" Sans l’adrénaline, c’est le vide… "

Formé à Marseille, passé par Cannes et Toulouse, c’est en Belgique que Thibaut Peyre a gratté toutes ses piges comme professionnel : à Mouscron, à l’Union et maintenant à Malines, il a finalement connu les 3 régions.

" Un vestiaire est un vestiaire partout, je n’ai pas noté de grande différence de mentalité. Et puis à Malines, je suis plus proche des Francophones comme Onur Kaya. J’adore l’ambiance d’un vestiaire ou d’une douche, je suis un vrai joueur d’équipe : si je suis un jour coach, je vais toujours préférer une équipe moins bonne mais avec un gros esprit, qu’une équipe avec des top joueurs mais irrégulière et où tout le monde ne fait pas les courses. Je suis à fond dans la vie du foot, l’avant-match, l’après-match, les médias, j’adore : va voir au vestiaire, tous les journaux sont là, et on lit tout. On sent cette pression quotidienne et j’ai besoin de ça, j’en suis vraiment dépendant. Si je perds ou que je n’ai pas joué, je boude toute la semaine, demande à ma femme (rires). J’explique aux jeunes que le foot est un métier et que cette adrénaline est indispensable, sinon tu lâches. J’aime ce rôle et la prise de responsabilité dans une équipe. Mais aujourd’hui, on monte trop vite les jeunes au pinacle : le foot c’est du bizness, les jeunes ont du ‘crédit’ au sens financier, ils ont une valeur marchande. Et s’ils ne font pas les efforts, ce n’est pas grave : ils joueront quand même la semaine d’après… "

" Pas assez vicelard… "

Parlons pèze justement : coté à 700.00 euros sur Transfertmarkt, le site bien connu de transferts, Thibaut Peyre n’est pas à proprement parler un coup gagnant pour les spéculateurs. Mais c’est un défenseur à l’ancienne, conscient de ce qu’il sait faire… et ne pas faire.

" J’ai toujours joué derrière, et j’aime faire un beau tacle : le public apprécie aussi ce genre de geste, pour moi un tacle vaut presque autant d’un but. Je suis capable de faire la faute nécessaire s’il le faut, mais jamais pour blesser : mon père me dit souvent que je ne suis pas assez vicelard… J’aime le pur geste du défenseur : mes idoles sont Alessandro Nesta et Paolo Maldini. Si je les croise, je commence par leur demander leur maillot de la finale gagnée de Champions League avec le Milan AC… mais surtout je leur demande des conseils défensifs, comment jouer propre et efficace. Ma culture, c’est celle du foot italien, le Catenaccio, les cheveux longs, tout ça… A la télé, je ne me repasse pas les buts, mais les gestes défensifs ou les sauvetages sur la ligne… "

Sauf que la technologie a fait son apparition depuis quelque temps : la vidéo a changé tous les comportements…

" Malgré toutes les polémiques, l’arbitrage-vidéo est une très bonne chose, et j’espère qu’on ne reviendra pas en arrière. Comme joueur, on en fait moins, on sait qu’on est surveillé : si tu regardes bien, les coups de coude ont disparu, le foot est devenu plus propre. Pour moi, ça n’a pas changé grand-chose : comme je disais, je n’ai pas assez de vice (rires). Le seul souci, c’est le rythme : quand on voit qu’il y a eu 6 ou 7 arrêts vidéo à Charleroi-St-Trond, c’est trop long. À ce rythme, les matches vont bientôt durer deux heures quart… "

" J’aimerais tant marquer aussi… "

On lui demande les deux meilleurs joueurs qu’il a côtoyés, il cite à nouveau Percy Tau… et l’Egyptien Hassan Trézeguet. " À Mouscron, Hassan nous faisait gagner des matches à lui tout seul. Il me disait : ‘Thibaut donne-moi la balle, je fais le reste.’ Et un jour, contre Genk, après deux minutes, je la lui passe… et il part dribbler tout le monde ! C’est vrai, il ne comprenait rien à la tactique, mais il avait une confiance en lui inébranlable. Et aujourd’hui, il est à Aston Villa… "

Et le pur défenseur de se faire d’un coup légèrement amer…

" Je me demande souvent comme je serais si j’étais attaquant : marquer un but, ça doit être le Graal ! Regardez les goals de Dante Vanzeir la semaine passée : c’est trop fou d’enchaîner des frappes pareilles ! Moi, je me contenterais d’une vieille reprise de la tête sur un centre... J’aimerais tant marquer parfois : mentalement, c’est si fort de libérer son équipe par un but. Comme défenseur, on est toujours dans l’ombre… et puis quand on se troue, tout le monde nous tombe dessus ! Mais attention, je sais jongler aussi hein ! Et même sans m’arrêter ! (rires) Quand on avait 7-8 ans, on faisait des tournois et en cas de match nul, on nous départageait au nombre de jongles. La jongle, c’est le meilleur exercice de coordination pour la technique : le ballon doit être ton ami ! "

" Nous, les footeux, on ne fait pas assez… "

Et si Thibaut Peyre se muait en Directeur Sportif chargé du recrutement ? On lui donnerait par exemple le budget pour recruter 3 joueurs pour Malines.

" Je prendrais David Okereke, un machine à buter, et Vadis Odjidja, le vrai moteur de Gand. Et puis surtout Vincent Kompany : lui, c’est la toute grande classe. Quand on est allé faire match nul à Anderlecht, il m’a vraiment impressionné. Pas forcément par son engagement ou par ses duels, mais par sa maîtrise et sa facilité technique : on lui mettait 3 joueurs en pressing, et lui s’en sortait par un petit ballon piqué, tranquille. J’étais comme un gamin devant ma télé… mais là, c’était en vrai ! C’est vraiment la classe mondiale : on doit réaliser la chance qu’on a d’avoir des joueurs pareils en Belgique ! "

Né un 3 octobre… comme Zlatan Ibrahimovic (" Oui, je le savais, on m’a dit ça un jour, on a tous les deux une même forme de confiance en nous, même si parfois lui en fait trop… mais balle au pied, on n’a pas les mêmes qualités ! "), Thibaut Peyre a aussi sa vision personnelle de la notoriété.

" Au début, oui, je gardais les articles de presse qui m’étaient consacrés. Aujourd’hui, ma femme me dit de suivre ça, mais ça m’est égal, il y a des choses plus importantes. Je suis un joueur d’équipe, pas d’égo. Maintenant, c’est vrai que notre petite notoriété pourrait servir à passer des messages, mais on ne l’utilise pas assez. La question du dysfonctionnement climatique par exemple : ça me touche, j’ai deux enfants et je suis inquiet pour leur avenir. Je tire mon chapeau à ceux qui militent pour ces questions (NDLA : la sortie de la petite Greta Thunberg a fait grosse pression cette semaine à l’ONU), mais je reconnais qu’à part trier mes poubelles, je ne fais pas grand-chose. Nous, footballeurs, on vit un peu dans une bulle : j’ai grandi dans un Centre de Formation en France où on était un peu coupé du monde. On ne va pas au Lycée avec les autres et aujourd’hui, je me rends compte que tous mes amis viennent exclusivement du foot. Je n’ai rien d’autre que le foot… et c’est assez triste : je devrais me canaliser dans autre chose. "

Il n’est jamais trop tard pour bien faire…

