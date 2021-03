Théo Defourny : "A Manchester, Ferguson me parlait Français, Evra me tuyautait, van der Sar ne lâchait rien, Pogba dansait"

Samedi soir, le Kehrweg joue sa saison : démobilisé en championnat, Eupen valide face au Standard un ticket en finale de Coupe de Belgique. Son gardien évoque les coups francs de Juninho, les datas, les clauses d’Hugo Lloris, la défense en mode Covid, le business de Pini Zahavi, le safe magique d’Iker Casillas et le sens du but de Smail Prevljak. Mais aussi les cotes dans les journaux, l’humilité d’Adriano, la saison d’Hervé Koffi, le hat-trick de Jonathan Heris, le grip des gants de gardien, les gri-gris d’Alexandre Lacazette et les goals d’Arnaud Bodart. Sans oublier… les petits doigts tout tordus. Théo Defourny passe " Sur Le Gril ". On l’a traité de " chat noir ", lui-même s’est souvent demandé s’il ne portait pas en lui la poisse éternelle. Formé à l’Olympique Lyon, promis au plus bel avenir, Théo Defourny n’accède qu’à 28 ans à un statut de n°1, plein et confirmé, au sein de l’élite. Mais avant de garder les filets eupenois, il a enchaîné les galères : à Mouscron son passeport français lui donnait un statut d’étranger, à Tubize il a connu les soucis financiers… et à Lokeren carrément la faillite. " Dans la vie, et surtout dans le foot, il faut être au bon endroit au bon moment, il faut une part de chance " dit calmement Theo Defourny. " Mais je ne suis pas le genre à me lamenter, à être amer ou jaloux des autres. C’est vrai qu’à la faillite de Lokeren, je me suis dit que là, c’était vraiment le truc de trop. Mais c’est dans ma nature de ne jamais rien lâcher : je connais beaucoup de joueurs qui ont abandonné… mais moi j’ai toujours su rebondir. La roue tourne toujours un jour… et si on abandonne avant, on ne se donne pas de dernière chance ! Ça me joue peut-être des tours, mais je vois toujours le bon côté des choses et des gens. Si je suis trop gentil ? Il faut savoir parfois sortir les crocs, mais ce n’est pas mon style de me mettre en avant ou de marcher sur les autres : certains se poussent et soignent leur image et leurs relations, moi pas. Ma philosophie, c’est qu’on récolte toujours ce qu’on sème : si on bosse bien, la réussite suit… Même si parfois, il faut l’attendre longtemps ! " (rire)



Théo Defourny : "A Manchester, Ferguson me parlait Français, Evra me tuyautait, van der Sar ne lâchait rien … et Pogba dansait" - © JOHN THYS - BELGA La réussite à court terme, c’est une finale de Coupe qui tend les bras aux Pandas, meilleure perf de l’Histoire du club… A condition de passer le cap du Standard de Mbaye Leye, un ex (fugace) du Kehrweg. " C’est notre match de l’année : une belle vitrine pour le club et les joueurs car on ne s’attendait pas à être là. En une manche unique, et dans notre stade, on a plus de chances… Mais il ne faut pas se louper non plus car toute erreur est fatale… alors qu’en championnat, on peut toujours se rattraper. Ici, c’est la formule du couperet, c’est excitant… et c’est dommage que nos supporters ne peuvent pas partager ça avec nous ! Une prime spéciale ? Je ne sais pas, on laisse les capitaines négocier ça… Tout se jouera au mental : malgré sa situation actuelle, le Standard reste un grand club et doit aussi sauver sa saison. Je m’attends à un match acharné mais ouvert car les deux équipes vont produire du jeu. Nous on n’a rien à perdre, eux ont sans doute plus de pression… Il y a ce Joao Klauss qui est en forme, mais le danger peut surgir de partout. C’est comme notre attaquant Smail Prevljak: les buteurs actuels ont de codes de plus en plus difficiles à cerner, vous n’arrivez plus à lire leur body-langage. En championnat, on méritait de gagner à Sclessin… puis il y a eu ce but d’Arnaud Bodart sur le corner : on était au fond du seau ! (sic) Moi aussi, parfois, je monte sur le dernier corner, mais je n’ai jamais marqué. J’ai toujours joué gardien… sauf une fois avec les jeunes à l’OL : on avait plein d’absents, et le coach m’a fait jouer un quart d’heure devant, car on menait 2 ou 3-0. J’étais mort après dix minutes ! " " Au bon endroit au bon moment… " Prêté jadis par l’OL à Rouen, ce fils de père belge (fan… du Standard !) et de mère française a cultivé en France la magie de la Coupe. " Avec la réduction des places en Play-Offs, le Coupe de Belgique a pris une dimension nouvelle. En Coupe, tout se joue sur l’envie. En France, avec Rouen, on avait éliminé Ajaccio aux tirs au but : j’en avais stoppé trois et toute la ville avait fait la fête pendant une semaine. Le match se jouait juste après le Nouvel An et on avait tous écourté nos vacances. Après, on est tombé contre le grand Marseille de Gignac, Mandanda et des frères Ayew. À Lyon, ça se jouait entre Anthony Lopes et moi comme doublure d’Hugo Lloris. J’aurais pu y réussir ? Je ne sais pas… et je ne pourrai jamais le dire : je suis parti en prêt, Lopes est resté… et il a profité de blessures pour jouer, plutôt bien d’ailleurs, puis enchaîner. C’est comme ça : il faut toujours être au bon endroit au bon moment… "



Théo Defourny : "A Manchester, Ferguson me parlait Français, Evra me tuyautait, van der Sar ne lâchait rien … et Pogba dansait" - © BRUNO FAHY - BELGA Né à Bourg-St-Maurice (" On allait tout le temps faire du ski avec l’école ou la famille, ici à Eupen on a la neige mais on n’a pas les pentes… et de toute manière, c’est interdit dans mon contrat ! "), Defourny a passé 11 saisons à l’Olympique Lyonnais. Toute sa formation en fait. " Ce sont mes plus belles années, j’ai tous mes amis de cette époque… et même mes témoins de mariage ! Pourtant, c’était dur au début : je n’avais que 12 ans mais je voulais aller au Centre de Formation, en internat. Je pleurais tout le temps… puis mes parents m’ont dit : ‘c’était ton choix, tu te décides, soit tu prends sur toi, soit tu reviens et on arrête tout !’ C’est la résolution qui a changé ma vie, je m’en félicite chaque jour ! Chaque jour, on pense et on mange foot, c’était la plus belle vie possible : on était jeunes mais on ne pensait pas aux sorties. On avait des petits contrats et à l’OL, il n’y avait pas de place pour le bling-bling : tout le club était focus sur la Ligue des Champions et rien d’autre ne comptait. Les joueurs qui circulaient en grosse bagnole devaient la laisser dehors : seules les petites voitures du club pouvaient entrer ! " (clin d’œil) " Juninho, c’est sa magie à lui… " De la même fournée que les Nabil Fekir, Alexandre Lacazette (" l’attaquant le plus complet que j’ai connu ! "), Corentin Tolisso et Clément Grenier, Defourny a tâté très tôt du haut niveau. " Mon image la plus forte, ce sont les coups francs de Juninho ! Jeunes, on allait voir les séances derrière le grillage et on voyait cette balle flotter… puis rentrer dans le goal : j’avais mal pour le gardien. Plus tard, j’étais à l’entraînement avec lui ! Il m’annonçait où il allait la mettre, puis il frappait, encore et encore : des 25 mètres, des 30, des 35, de la gauche, de la droite, de face, avec ou sans petit rebond devant… Et c’était quand même but, but, but ! Son secret ? Je ne sais pas… Sa magie ! C’est le premier aussi qui commanda au magasinier les ballons de tous les autres clubs, car il n’y avait pas encore de ballon unique en Ligue 1. Juninho a tout révolutionné ! "

Théo Defourny : "A Manchester, Ferguson me parlait Français, Evra me tuyautait, van der Sar ne lâchait rien … et Pogba dansait" - © JASPER JACOBS - BELGA À quoi se joue le destin… A 17 ans, Defourny passe une semaine de test à Manchester United : le bilan est positif mais le transfert échoue pour raison financière… " C’était une autre galaxie, un souvenir fabuleux. Alex Ferguson m’a accueilli en Français, Paul Pogba me traduisait… et dansait aussi tout le temps au vestiaire ! Edwin van der Sar m’a filé plein de conseils : il jouait sa dernière saison mais il était toujours à fond, toujours soucieux de progresser. Patrice Evra était hyper-bienveillant, très loin de l’image qu’on a donnée de lui en Equipe de France. Y avait aussi Wayne Rooney et Nani, que des stars… mais tout le monde se mélangeait lors des repas : les pros, les jeunes, les intendants, une vraie grande famille ! Adriano est aussi comme ça, ici : il a tout gagné avec le Barça, mais il est d’une humilité incroyable : toujours prêt à aider, à corriger, à rigoler. Jamais, il ne se la joue star ! " " Je me parle à moi-même pendant les matches… " Issu d’une famille belge supportant le Standard (" Mais samedi, ils me soutiendront moi ! "), ayant comme modèle de toujours un certain… Michel Preud’homme (" Je voulais les mêmes gants que lui quand j’étais gamin, je l’imitais aux entraînements… "), Theo Defourny partage ces mêmes petits rituels typiques de sa corporation. " Je ne suis pas spécialement superstitieux, je porte le n°31… car mon 33 fétiche n’était pas libre : il m’avait porté chance à Virton. J’aime bien les routines d’échauffement, mais je ne suis pas au point d’avoir mes rituels millimétrés comme certains que je connais… qui, par exemple, changent de crampons avant et après chaque match ou lavent leurs gants avec des produits spéciaux, puis les passent au sèche-cheveux… Mes gants, j’en prends soin évidemment, car c’est ma deuxième peau : je veille à ce que les grips ou les coupes ne soient pas trop humides... Mais pour le reste, ce sont des modèles de base qu’on trouve dans le commerce. Pendant le match, je me parle à moi-même pour garder le focus quand le ballon est de l’autre côté. Tous les gardiens font ça : ‘fais attention là, corrige ceci, anticipe comme ça’… Mais quand je rentre à la maison, j’arrête de radoter : je coupe du foot ! " (rire)

Théo Defourny : "A Manchester, Ferguson me parlait Français, Evra me tuyautait, van der Sar ne lâchait rien … et Pogba dansait" - © THIERRY ROGE - BELGA Mis en concurrence avec Ortwin De Wolf, parti entre-temps à l’Antwerp, le Franco-Belge a succédé (avec écart) dans les buts germanophones à un certain Hendrik Van Crombrugge. Lequel avait été recruté par Anderlecht pour la qualité de son jeu au pied. " Le foot évolue en permanence… et c’est normal, il faut s’adapter. Tout dépend de la philosophie du coach : jouer dans le camp de l’adversaire ou défendre bas. Je peux comprendre qu’un staff recrute un gardien qui lui colle… et si c’est à mon détriment, je me battrai pour combler mes lacunes. Les jeunes gardiens arrivent aujourd’hui avec une grosse qualité au pied, car les réformes sont faites pour augmenter le spectacle. Aujourd’hui, on peut jouer dès nos 6 mètres et les gens veulent plus de buts : nous, les gardiens, on regarde les clean-sheets… mais un 3-3 ou un 4-4 va ramener plus d’audience. Entre gardiens, on vit les mêmes choses et les mêmes émotions, sur le terrain ou par procuration : il y a une grande cohésion… même si on est concurrents. Je reste en contact avec tous les gardiens que j’ai côtoyés, et on s’encourage par messages. Des coups de putes entre portiers rivaux ? Je n’ai jamais vécu ça… " " La Covid nous fait jouer autrement " 13 partages en championnat : Eupen est le spécialiste du genre avec Anderlecht… Sans quelques gaspillages, il pourrait encore viser le top 8 du classement. " On a perdu des bêtes points, mais on a aussi fait des exploits : finalement, on mérite d’être là où on est. On a traversé une période Covid très compliquée, avec beaucoup de joueurs touchés, puis un calendrier chargé… qu’on n’a pas trop compris. On devait jouer tous les 3 jours dans les frimas avec des joueurs à peine rétablis… Mais faut pas jouer Calimero : que des clubs jouant en Europe soient protégés me semble normal, tous les autres pays font ça. Mais jouer à huis clos change tout : les supporters vous poussent… même si aller à Bruges sans leur public nous arrange bien aussi (rire). Après, se faire insulter me booste aussi : je me retourne, je rigole avec le public, on me jette des gobelets de bière… et à la fin du match, je fais signe de la main et ça reste bon enfant. C’est le folklore du foot. Sans public, on communique mieux avec sa défense… Mais l’adversaire entend aussi ! Et surtout l’arbitre ! Avec tous ces micros, il faut parfois retenir ses mots et certains joueurs ont le sang si chaud que ça sort quand même ! Moi ? Je suis tout seul dans mon but, je ne dis rien sur l’arbitre… (clin d’œil) Des insultes racistes ? (Il redevient grave) Je n’ai jamais entendu ça sur un terrain : entre joueurs, on se recroise dans une carrière et il faut toujours garder la limite du respect. On peut essayer de déstabiliser sur un terrain, mais du racisme, ce n’est pas humain ! Après, j’ai des équipiers ici qui en ont souffert… (silence)

Théo Defourny : "A Manchester, Ferguson me parlait Français, Evra me tuyautait, van der Sar ne lâchait rien … et Pogba dansait" - © BRUNO FAHY - BELGA Dans la Tour de Babel d’Eupen, au sein du projet Aspire, Defourny n’a pas perdu ses repères. A Tubize le projet était coréen, à Mouscron c’était une galaxie d’agents : le football belge passe sous coupoles étrangères. " Ça ne me dérange pas, ça fait partie du jeu : on sait qu’Aspire prépare des joueurs pour le Mondial 2022… Non, je ne me sens pas tel un pion dans un big bizness : ce qui compte, c’est qu’il y ait un plan structuré et dans la durée. Vous savez, à Lokeren, le propriétaire était belge… mais quelques mois après la reprise, c’était déjà la faillite ! À Mouscron, on savait que les joueurs sortaient de la galaxie de Pini Zahavi et que le but était de les valoriser. Je savais dans quoi je mettais les pieds… Et sur la durée, c’est le staff sportif qui tranche et fait jouer les meilleurs. Pini Zahavi ? On ne l’a jamais vu… " Pas de clauses Admirateur d’Iker Casillas (" Je l’ai vu un jour faire un arrêt incroyable qui m’a toujours fait rêver : sur un tir croisé à ras de terre, il s’arrachait pour aller chercher ce ballon, j’essaie de faire pareil à l’entraînement ! ") et de Simon Mignolet (" Le meilleur gardien de Belgique avec Bodart… et Hervé Koffi, qui fait une saison énorme ! "), Defourny occupe un poste à part dans le jeu : celui, comme l’attaquant, le plus exposé à la critique extérieure. " Je ne regarde pas spécialement mes cotes dans les journaux après les matches, mais de nombreux joueurs le font... C’est normal d’être jugé, nous pratiquons une activité médiatique : la critique me fait avancer, beaucoup plus que quand on vous brosse dans le sens du poil... Maintenant, c’est vrai qu’avec les années, certains développent une proximité avec des journalistes et que cela peut fausser le jugement… Il y a de plus en plus de paramètres d’analyse des prestations, comme les datas. Mais les statistiques ne disent pas tout : parfois un dégagement en tribune est bien plus utile qu’une passe risquée… mais cela, les données ne le reflètent pas. Tout est de plus en plus individualisé, c’est comme les clauses dans les contrats. Le contrat d’Hugo Lloris avait fuité sur internet, on y voyait des primes de titularisations, de clean-sheets, de matches d’affilée, etc. Moi, je n’ai rien de tout ça : j’ai un contrat basique ! " (rire)

Théo Defourny : "A Manchester, Ferguson me parlait Français, Evra me tuyautait, van der Sar ne lâchait rien … et Pogba dansait" - © BRUNO FAHY - BELGA Le garçon est athlétique (1,94 m), son corps est son outil de travail. Quand vient la blessure, on repense au facteur risque du métier. " Je ne pense jamais au risque de me péter, cela fait partie du jeu. Après, quand je vois des images en télé, j’essaie de ne pas regarder. Mais il faut vivre avec : un choc tête contre tête, ça arrive… Mais si c’est pour porter un casque comme Petr Cech ou Samy Bossut, non merci : on ne met pas un casque quand on prend le volant ! Mais ne le dites pas à ma femme… (clin d’œil) Le matin, quand je me lève, mon corps me fait de plus en plus souffrir, surtout en cette période où les terrains changent beaucoup, tantôt durs, tantôt mous, puis les synthétiques aussi… Les épaules, les bras, le dos, le bassin, on ramasse ! (Il montre ses mains) Regardez mes petits doigts, ils sont tout tordus à force de faire des entorses. Le gardien qui a des mains intactes en fin de carrière, il n’est pas normal ! Mais ma femme, ça ne la dérange pas... Pour lui prendre la main, hein ! (Il s’esclaffe) Si tout devait s’arrêter un jour, à cause d’une blessure ? Je me suis toujours interdit de me poser la question : mon seul plan a toujours été le foot, je n’ai jamais eu de plan B ! Ça peut paraître angoissant, mais pour moi c’est au contraire très motivant : c’est une manière de me dire que j’y vais à fond pour le foot. C’est ça… ou rien, donc je ne lâche rien ! " À commencer par ce samedi face au Standard. Et s’il se jouait ce match avant son vrai déroulé ? " Si je dois m’imaginer le match idéal, on se qualifie 1-0, sur un but en fin de match inscrit sur corner par Jonathan Heris. De la tête, comme ça il fait la passe de trois après ses deux goals récents : du gauche, du droit, et de la tête ! Et moi je fais les arrêts qu’il faut, d’abord pour mettre l’équipe en confiance, ensuite pour tenir le score. Et on marque l’Histoire du club. Mais je ne m’excuse, ni auprès de ma famille, ni auprès de Michel Preud’homme ! " (rire)