Theo Bongonda : "Même si on a joué à 11 contre 12 en première mi-temps, on a fini par gagner 3-0"

Theo Bongonda : "Même si on a joué à 11 contre 12 en première mi-temps, on a fini par gagner... Genk s’est imposé avec la manière ce vendredi soir face au Club de Bruges (3-0) lors de la 2e journée des Champions play-offs. Le capitaine limbourgeois Theo Bongonda s’est à nouveau montré décisif en délivrant un assist pour Kristian Thorstvedt sur le 3e but des siens. S’il a tout pour être heureux, Bongonda était tout de même un peu piquant à l’interview d’après-match : "On savait que si on marquait en premier, on allait gagner ce match. Même si on a joué à 11 contre 12 en première mi-temps (en visant l’arbitrage), on a fini par gagner 3-0 avec la manière". Malgré une bonne entame de la seconde période de la part des Brugeois, Genk n’a jamais tremblé. "Ils ne sont pas premiers pour rien mais on a aussi des qualités. On a montré aujourd’hui qu’on était une des meilleures équipes en Belgique", dit Bongonda avant de poursuivre : "Je ne sais pas si c’est parce qu’on a moins de pression vu qu’on a déjà gagné la Coupe de Belgique mais on est plus relâché." Maintenant à cinq points des Blauw en Zwart, les joueurs de John van den Brom pourraient se mettre à rêver du titre. "On a de fantastiques joueurs sur le terrain. On n’a rien à perdre, on a tout à gagner. On va prendre match par match et on va aller à Anderlecht pour gagner la semaine prochaine", conclut le capitaine limbourgeois.