Théo Bongonda : "Je ne veux pas qu’on ait un début de saison comme l’année passée" -... Genk a arraché un point dans les derniers instants sur la pelouse du Standard. Un point qui a pourtant une saveur amère pour Théo Bongonda : "Je suis dégouté. Il y a 3 jours on dit qu’on va jouer pour être champion et on fait des trucs comme ça… On ne peut pas se le permettre. Chacun doit élever son niveau de jeu. Ce n’est pas normal de devoir marquer à la dernière minute. Après la saison qu’on a fait l’année dernière, on ne peut pas faire ça". Comme face à Bruges en Supercoupe, Genk a montré un visage moins séduisant au retour des vestiaires, une situation qui ne satisfait évidemment pas le numéro 10 : "Ce n’est pas normal. Même la semaine passée, on est sorti en deuxième mi-temps en étant pas prêt dans la tête. Ça m’énerve. On sait qu’on a les qualités donc il n’y a pas de pression à avoir. On doit jouer libéré. Aujourd’hui, on a vu qu’il y a des choses qui ne vont pas. Au moins on peut se dire qu’on n’a pas perdu le match mais on doit gagner ce match. On s’est créé plus d’occasions. Le Standard a bien joué aussi mais on n’a pas le droit". Théo Bongonda va lever la voix dans le vestiaire : "C’est sûr. Je ne veux pas qu’on ait un début de saison comme l’année passée. Ce n’est pas possible" Remonté, le Genkois ne digère visiblement pas la différence de niveau affiché entre les deux mi-temps.