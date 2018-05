Théo Bongonda commencera la prochaine saison par une journée de suspension

La commission des litiges, section d'appel, de l'Union belge de football a confirmé mardi les deux journées de suspension (dont une ferme) et les 800 euros d'amende infligés à l'ailier Théo Bongonda, prêté l'hiver dernier par le Celta de Vigo à Zulte Waregem. Cette sanction est la même que celle décidée par le parquet fédéral et confirmée vendredi par la Commission des litiges. Le joueur et son club étaient allés en appel de cette sanction, permettant ainsi à Bongonda de pouvoir jouer contre le RC Genk dimanche, dans le match devant décider du dernier ticket européen.

Théo Bongonda est sous contrat avec Vigo jusqu'à l'an prochain. Le Essevee possède une option d'achat mais il est encore trop tôt pour dire où le joueur de 22 ans évoluera la saison prochaine. Quoiqu'il en soit, il sera suspendu pour la première journée de compétition.

Théo Bongonda s'était vu montrer le carton rouge après 37 minutes de jeu lors de la finale des Playoffs 2 contre Lokeren, pour un tacle asséné sur le quadriceps de l'attaquant Marko Miric.