Teodorczyk entre la France et la Turquie, Anderlecht lui indique clairement la sortie

Lukasz Teodorczyk ne devrait plus être Anderlechtois à la fin du mercato. La volonté de sa direction est en tout cas de s'en séparer. Luc Devroe a réaffirmé la position du club puisque visiblement l'agent du joueur n'avait pas reçu le message.



"Il doit partir. Si son agent n'avait pas compris alors, il n’a pas bien écouté. Ou il n’a pas compris mon anglais. Je devrai utiliser une autre langue", a répondu cyniquement Luc Devroe à la DH, L'Avenir et SudPresse.



Reste donc à trouver un club prêt à accueillir l'attaquant polonais. Il y a de l'intérêt en France du côté de Bordeaux, qui vient d'empocher un joli pactole avec la vente de Malcom, et Nantes. Plusieurs clubs turcs seraient aussi "chauds". Son profil plait à Fatih Terim, le coach de Galatasaray, selon la presse stambouliote.



Ivan Obradovic et Isaac Kiese-Thelin ont aussi été invités à se trouver un nouvel employeur.