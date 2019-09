Tension à Anderlecht : les Ultras attendent la direction mauve à la sortie du stade - © Tous droits réservés

Tension à Anderlecht, les ultras attendent la direction mauve à la sortie du stade - Pro League -... La situation ne s'améliore pas du côté de Saint-Guidon. Auteurs d'un nouveau faux pas à domicile contre Waasland-Beveren, Anderlecht ne décolle pas et plafonnent à une indigne 13e place. Le bilan chiffré fait mal : une seule victoire et six petits buts inscrits en neuf matches. Plutôt pacifiques et patients jusque-là cette saison, les supporters anderlechtois ont, cette fois, explosé et manifesté lors mécontentement pendant et après la rencontre.