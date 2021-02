Teklak : "Un clasico entre deux équipes en difficultés"

Ce dimanche, le Standard reçoit Anderlecht dans un match capital pour les deux équipes. Au-delà de la rencontre spéciale entre les deux meilleurs ennemis du pays, la défaite pourrait presque définitivement enterrer les espoirs de PO1.

"C’est le match à ne pas perdre pour les deux équipes", nous explique Alex Teklak. "Elles sont dans une situation de besoin de points. Et l’équipe qui va gagner ne va pas forcément éliminer l’autre de la course à la 4e place car quasi toutes les équipes perdent des points. Mais c’est un match qui est aussi important par rapport à l’aspect confiance et psychologie. Ce sont deux équipes qui ont des difficultés pour le moment. Et peut-être qu’un match nul contentera tout le monde. C’est difficile de donner un pronostic vu la tendance des deux équipes."

Respectivement 10e et 5e, le Standard et Anderlecht ont du mal à être constants ces derniers temps. La faute notamment à des problèmes offensifs, mais aussi défensifs comme nous le confirme Alex : "A Anderlecht, on a un manque criant d’efficacité depuis quelques semaines, mais aussi au niveau de la défense. Anderlecht a du mal à créer des occasions, mais également à être solide derrière et être plus hermétique. On a le sentiment qu’ils sont touchés par une certaine forme de fragilité. Le Standard devra aussi prendre des initiatives et cela pourrait aussi servir à Anderlecht. Car, on peut presque faire un copier-coller avec le Standard avec tous les problèmes qu’ils connaissent défensivement actuellement. Ils font des bêtes erreurs qui se reproduisent de semaine en semaine."

En tout cas, si la défaite ne condamne aucune des deux équipes, les trois points seront très importants : "Tout se tasse, donc ce n’est pas quelque chose de définitif. Il y a encore des choses qui vont se jouer. Mais c’est vrai que les jokers commencent à s’épuiser et actuellement, c’est difficile de pronostiquer les deux équipes qui accompagneront Bruges et l’Antwerp."

Standard – Anderlecht, c’est ce dimanche à 13h30.