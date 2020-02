Teklak : "Traditionnellement, c’est un match qui ne réussit pas aux Zèbres" - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Teklak : "Traditionnellement, c'est un match qui ne réussit pas aux Zèbres" - Pro League - 28ème... Le Standard affronte Charleroi ce dimanche sous le coup de 18h00. Un duel qui aura rarement été aussi équilibré sur papier. Avec 48 points pour chaque équipe, c’est la 3e place qui est en jeu. Mais, "traditionnellement, c’est un match qui ne réussit pas aux Zèbres. C’est très difficile pour les carolos de prendre des points à domicile. C’est bizarre, car à l’extérieur, ils arrivent généralement à en prendre. Mais le Standard, c’est vraiment leur bête noir à domicile. Ici, ça arrive dans un contexte différent parce que les deux équipes sont qualifiées pour les PO1 et ça n’a pas toujours été le cas par le passé. C’est plus la suprématie wallonne qui rentre en compte", a déclaré Alex Teklak à notre micro. Et le consultant Europa League d’ajouter : "le problème, c’est qu’on a le sentiment qu’il y a un complexe de la part de Charleroi face au Standard. C’est toujours difficile à vaincre. On a eu ça avec Bruges en déplacement à Anderlecht. Ils ont finalement réussi mais il a fallu attendre de nombreuses années. Les effectifs sont frais et je pense que si j’étais parieur, je mettrais match nul." La victoire est donc importante pour les deux clubs. En jeu : la 2e place et la nécessité de finir la phase classique le plus haut possible afin de bien aborder les PO1.