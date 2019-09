Teklak sur le projet Kompany : "Il faut beaucoup de qualités pour faire la même chose que Guardiola"

Après neuf journées de championnat, le Sporting d’Anderlecht n’a engrangé que 6 points. Dans "Complètement Foot" dimanche, David Houdret, Pascal Scimè et Alex Teklak sont longuement revenus sur le projet Kompany.

Alex Teklak : "Quel recul sur notre championnat ont Vincent Kompany, qui a quitté le championnat depuis 12-13 ans, et Simon Davies qui arrive ? Aucun. Ils ne savent pas comment ça se passe. Ils ne savent pas comment les points se gagnent dans notre championnat mais aussi surtout comment ils se perdent. C’est un championnat qui est très particulier. Je ne fais de procès d’intention à personne. Depuis le début de saison, j’ai vu des séquences de jeu à Anderlecht que je n’avais plus vues depuis des années. Mais est-ce qu’elles sont rentables ? Non. C’est factuel."

Et de poursuivre : "Ils ont fait les choses à l’envers. Ils ont pris un système très ambitieux pour lequel il faut beaucoup de qualités si on veut le mettre en œuvre. Si vous n’avez pas la qualité suffisante, c’est impossible. Je pense qu’ils ont le matériel pour faire des résultats vraiment probants mais jouer avec cette philosophie-là vous oblige à faire des sacrifices. Si on avait dit que d’ici 2-3 ans, Anderlecht allait devenir l’Ajax d’aujourd’hui, les supporters auraient pris. Mais il fallait tenir ce discours-là dès le départ et faire une analyse spécifique du noyau parce que de la sorte, vous allez cramer des jeunes. Au-delà de ça, il y a aussi le fait de ne pas avoir les moyens de ses ambitions. Il vous faut beaucoup de qualités pour parvenir à faire la même chose que Guardiola. Quand il arrive dans un club, il dit qu’il veut tel ou tel joueur et ce sont ces joueurs qui vont faire que le système va fonctionner. Et les clubs qui attirent Guardiola sont prêts à dépenser des millions, même le Bayern qui n’est pas un club dépensier par nature a dépensé de l’argent pour lui. Vous achetez un style de jeu quand vous prenez Guardiola comme entraîneur. Je pense qu’autour du business plan qui a été installé par Michael Verschueren et Marc Coucke, c’était important d’avoir Kompany qui soit une véritable caution."

Pascal Scimè de compléter : "En football comme dans la vie de tous les jours, il y a un cycle à respecter. Ici, on a brûlé une ou deux étapes dans le processus de croissance de cette équipe, de ce club. Et cela dépasse de loin le projet Kompany et le projet de jeu. Depuis que Marc Coucke a repris le club, on a forcé les choses. On a été trop vite. En voulant faire progresser ce club, on l’a déstabilisé aussi sur sa base. On a fait une révolution. Mais il faut une évolution plus qu’une révolution. Et si vous faites une révolution, il faut avoir un plan avec des étapes à respecter tous les six mois, toutes les années."

Alex Teklak nuance quelque peu : "Que Vincent Kompany soit revenu dans notre championnat est une aubaine. C’est une plus-value énorme pour tout le championnat. C’est un formidable joueur. Et il va apprendre son métier comme tout le monde fait lorsqu’on devient entraîneur. Il a aussi ouvert la voie au retour d’autres Diables. Et il ne faut pas minimiser cela. Ensuite, en ce qui concerne le crédit que Vincent Kompany possède, c’est peut-être parfois considéré comme injuste pour les autres entraîneurs. C’est vrai. Mais d’un autre côté, ils n’avaient qu’à faire une carrière à la Vincent Kompany et ils auraient eu ce crédit-là. Je trouve qu’il y a beaucoup de jalousie mal placée de la part de certains de ses collègues parce que c’est évidemment très facile de casser tout ce qu’Anderlecht est en train de faire."