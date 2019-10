Teklak : "Quand le Standard est dans la position d'outsider, c'est quelque chose qui leur réussit."

Les deux premiers de la Pro League, le Club Bruges (26 points) et le Standard (23) s’affrontent ce dimanche (14h30) dans le match au sommet de la 12e journée.

Pour notre consultant Alex Teklak, le favori c’est "incontestablement Bruges. Il joue à domicile. Ils sont sur un nuage et ils ont trois points d’avance en ayant un match de retard face à Charleroi. Donc virtuellement, ils sont en avance sur le Standard."

Et d’ajouter : "Je crois que le Standard est dans une situation d’outsider et ça leur a parfois réussi là-bas. Je me souviens d’un 4-4 quand Luyindama était encore là. Tout est possible dans ce genre de match et l’inconvénient pour le Standard, c’est d’avoir deux jours de récupération en moins. Et ça joue beaucoup quand on doit enchaîner les matches."

Après, les deux équipes sont en forme : les Blauw-zwart viennent d’aligner cinq succès de rang alors que les Rouches restent sur huit matchs sans défaite. Mais les rencontres européennes risquent cependant de peser dans les jambes et dans les têtes : Bruges a subi une lourde défaite 0-5 face au Paris Saint-Germain alors que le Standard reçoit Francfort jeudi.

"Je ne sais pas si aujourd’hui Michel Preud’homme revendique quelque chose, mais il y a une amélioration par rapport à la saison dernière. Mais de là à prétendre battre Bruges chez eux, il faut avant tout y aller en étant bien organisé et pourquoi ne pas les surprendre. Je crois que ce n’est pas impossible, car tout le monde va de toute façon annoncer Bruges comme le favori. Et quand le Standard est dans la position de l’outsider, ce qui ne lui arrive pas souvent en championnat, c’est quelque chose qui leur réussit souvent", ajoute Teklak, avant de conclure : "En tout cas ce sera un match totalement différent de ce que les clubs ont vécu cette semaine."