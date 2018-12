Teklak préface FC Bruges-Standard: "Ce sera du 50/50"

Deux équipes sur leur nuage européen, mais dans des situations un peu différentes en championnat. Les Rouches vont mieux, ils ont enchaîné deux victoires et réintègrent le top 6. Du côté de Bruges, les choses sont plus compliquées depuis quelques semaines. Après un début de saison presque parfait, les Brugeois ont réalisé un bilan de 6 points sur 21 en Pro League. Ils sont toujours troisièmes mais ils ont perdu le bénéfice de leur très bon début de saison depuis l'affaire du Footgate qui a touché de près leur entraîneur, Ivan Leko, même si le lien entre le sportif et l'extra-sportif n'est qu'hypothétique. Au match aller, les Liégeois l'ont emporté 3-1, c'était le 7 octobre.

"Ce n'est pas facile à dire parce que les objectifs étaient différents. Dans le chef du Standard, évidemment c'est une grosse prestation, un gros résultat. Pour le Standard il faut prendre en compte qu'il jouait à domicile, mais ils sont là dans une compétition dans laquelle finalement la possibilité de passer est loin d'être évidente malgré tout. Pour Bruges, vu le résultat de Monaco précédemment, il avait la certitude de terminer troisième et de participer à l'Europa League au prochain tour." Il donne néanmoins un petit avantage au Standard sur le sujet: "Je pense quand même que la victoire du Standard est plus impactante en termes médiatiques aussi parce qu'on se dit que les Brugeois en principe devaient être troisièmes, elle a peut-être plus d'importance du côté du Standard cette victoire-là."

Comment expliquer la différence de niveau entre Europe et Pro League?

"Le mois de novembre pour Bruges est tout simplement catastrophique au niveau du championnat. Ça c'est clair, ils restent sur un 6 sur 21. Ce n'est pas bon. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais je dirais qu'ils ont joué une équipe totalement malade à Monaco et sans un très bon Horvath il ne faut pas oublier non plus que ça peut changer le cours du match. Bon finalement ils l'emportent sans aucun problème mais les circonstances étaient telles que c'était comme ça. Et en ce qui concerne le match qu'ils ont fait à Dortmund, d'abord ils ont changé de système, il faut quand même le noter parce que ce n'est pas banal dans le chef de Leko... Qui l'avait déjà fait avec moins de réussite dans un autre match européen. Ils ont amené plus de sécurité et de stabilité dans l'équipe. Ce qui leur manquait ces derniers temps parce qu'ils ne parvenaient pas non plus à garder le zéro derrière. Je trouve que le faire contre Dortmund c'est significatif. " Il précise néanmoins: "Maintenant Dortmund était un petit peu plus tranquille dans cette rencontre-là et finalement ils ont bien géré les événements du côté brugeois."

Pour lui, l'extra sportif a eu de lourdes conséquences sur le domaine sportif à Bruges. "Comment expliquer qu'en championnat ça ne fonctionne pas? Peut-être de la fatigue, des blessés, un manque de réussite... Mais je pense que la dynamique actuelle à Bruges elle n'est pas bonne depuis les perquisitions et l’incarcération de Leko. C'est difficile d'établir un lien de cause à effet immédiat, mais ce qui est certain c'est qu'on a senti le Club Brugeois avoir beaucoup de difficultés à partir de ce moment-là. Je ne crois pas que ce soit un hasard."

En ce qui concerne le Standard: "Les résultats sont quand même un peu plus corrects depuis quelques semaines. Mais c'est vrai qu'ils sont dans un autre projet. Une transition qui devrait leur permettre de mieux jouer, d'assurer leurs PO1 plus rapidement. Il y a un style qui est en train de changer avec Preud'homme et Ferrera. Ça me semble moins grave pour le moment du côté du Standard que du côté de Bruges."