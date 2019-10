Teklak: "Chadli assume son rôle de leader, c'est ça les grands joueurs"

Dans " Complètement Foot " ce dimanche soir, David Houdret, Pascal Scimè et Alex Teklak sont revenus sur le premier match de Franky Vercauteren à la tête d’Anderlecht.

Alex Teklak: " Il y a une première chose à noter, c’est le retour de Trebel, qui est important. D’un point de vue purement sportif, c’est une aberration de s’être passé de lui avec un projet comme celui-là où il fallait avoir un peu plus d’expérience dans l’équipe. " Et Pascal Scimè de souligner : " Il est sorti sous les applaudissements et une ovation de tout le stade. Elle était vraiment méritée. "

Pascal Scimè poursuit : " Chadli est l’homme qu’il faut peut-être retirer parce qu’il est donneur d’assist, buteur. Je vais peut-être m’avancer mais je pense que le meilleur transfert entrant du Championnat de Belgique, c’est Nacer Chadli ! " Alex Teklak abonde dans ce sens : " C’est un super joueur, il est très très fort. J’ai même envie de dire qu’il risque de survoler notre championnat quand il sera à la plénitude de ses moyens physiques. " Et Pascal Scime d’ajouter : " Et quand l’équipe va tourner aussi ". Pour notre consultant, " il la fait déjà tourner en fait. Et c’est ça qui est aussi fort, il assume son rôle de leader. C’est ça les grands joueurs. Ce n’est pas seulement être bon, c’est aussi être bon quand les autres ne le sont pas ou le sont moins. Et ça, il le fait très bien. "

Peut-on jouer toute la saison avec Sambi, Verschaeren et Trebel ?

Pour Alex Teklak, il le faut : " il faut aller vers ça. Ils vont encore avoir des coups de mou. Ils vont avoir des moments plus difficiles. […] Avec Franky, les choses vont changer parce qu’il est pragmatique comme entraineur. Et jouer pour jouer, il ne le fera pas. C’est surtout un entraîneur qui sait comment gagner et je crois qu’il va utiliser toutes les ressources qui sont mises à sa disposition. Mais utiliser les joueurs, jeunes ou moins jeunes, ce n’est pas le problème. Ce n’est pas juste une question d’expérience avec Vercauteren, il va faire jouer les meilleurs. C’est une question de pragmatisme, de détails et de préparation physique. Car je pense qu’il va changer la donne par rapport à ça. Les gars doivent savoir courir. C’est une imposition aujourd’hui dans le foot de haut niveau. "

L’équipe est également revenue sur le changement de Saelemaekers après le but de Boli. Simon Davies aurait-il fait ce changement ?

Alex Teklak : " Je ne pense pas. Il faut excuser Simon Davies par rapport à ça, il ne connait pas le championnat belge. Quand vous faites une analyse froide de cette équipe de Saint-Trond, sa méconnaissance du championnat va faire qu’il risque de négliger les forces et les faiblesses de l’adversaire. Saint-Trond a eu un bon moment en deuxième mi-temps, ils ont été pressants après le but de Boli et on a senti qu’Anderlecht était un peu dans les cordes. Et Vercauteren a réagi en bon belge qu’il est. Et ce n’est pas la faute de Davies, on lui avait demandé de faire quelque chose qu’il maîtrisait sans doute moins bien. Et la preuve aussi, c’est qu’il se retrouve en tribunes et qu’un éclaircissement a été fait sur le banc du côté de Vercauteren. "