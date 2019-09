Teklak : "C'est honteux ce qu'Anderlecht a fait à Trebel"

Dimanche, le Sporting d’Anderlecht a de nouveau perdu des points en partageant face à Waasland-Beveren. Alors qu’il avait fait son retour dans l’équipe face au Club de Bruges, la disparition d’Adrien Trebel du noyau fait à nouveau polémique. David Houdret, Pascal Scimè et Alex Teklak sont revenus sur la gestion du "cas Trebel" par Anderlecht.

Alex Teklak : "Le cas Trebel, c’est quelque chose qui va loin. Je parle ici en tant qu’ancien joueur de foot. Je ne me compare pas à lui, c’est probablement un bien meilleur joueur que je ne l’ai été. Mais ce que le Sporting d’Anderlecht lui a fait est vraiment honteux. Tu le prends, tu le mets à Bruges comme bouche-trou alors qu’il n’a pas beaucoup de matchs derrière lui et il fait un bon match. Sambi était suspendu et ils se sont dit qu’ils allaient quand même prendre Trebel pour ne pas se prendre une purge. Le prendre et le jeter à la poubelle aussi bien contre Waasland qu’en Coupe, ce n’est pas bien. De plus, c’est le seul joueur qui a le niveau actuellement. Ce sont des choses qui se passent dans le foot moderne où on n’a aucune reconnaissance pour le travail rendu. Qu’on aime ou pas Trebel, ce qui s’est passé le concernant est vraiment dégoûtant. On l’a complètement fait disparaître des radars, il n’apparaît même plus sur la feuille de match. Il y a peut-être une raison en interne mais ce n’est pas bien."

Et de poursuivre : "C’est hypocrite de se réfugier derrière le fait que Marc Coucke en fait une affaire personnelle. Le joueur est payé pour jouer des matchs. Là tu as perdu le joueur alors que c’est un des seuls au niveau. Alors c’est vrai qu’il est très bien payé mais il a quand même envie de jouer au foot. Trebel n’est pas le genre de joueur qui triche même s’il est parfois caractériel. Si j’étais joueur d’Anderlecht aujourd’hui, je serais très content de l’avoir dans mon équipe. Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui savent faire ce qu’il sait faire."